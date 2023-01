Un Posto al Sole Anticipazioni: inizia il processo a Lello Valsano, come reagirà Niko?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate prenderà avvio il processo a Lello Valsano, l'assassino di Susanna. Come reagirà Niko alla situazione? Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap in onda su Rai 3.

La morte di Susanna è stato un tragico evento che ha sconvolto per sempre la vita del giovane avvocato Niko Poggi. Ora, le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che con l'inizio del processo a Lello Valsano, il giovane Poggi si troverà di nuovo ad affrontare il dolore passato e il desiderio di vendicare la sua amata sarà più forte che mai.

Un Posto al Sole: ricominciano gli incubi per Niko e Viola

Tutti i fan di Un Posto al Sole ricordano benissimo quanto è stata tragica la morte di Susanna, moglie di Niko Poggi, a causa di un attentato che Lello Valsano aveva ordito nella speranza di colpire il magistrato Eugenio Nicotera, marito di Viola. Anche quest'ultima era rimasta coinvolta nella sparatoria, ma ad avere la peggio è stata Susanna. Una morte che ha distrutto completamente la vita degli inquilini di Palazzo Palladini e ha portato Niko ad avere un forte desiderio di vendetta verso Lello Valsano. Ora che il processo si avvicina, per il giovane avvocato non sarà semplice trovarsi faccia a faccia con l'omicida di Susanna. Ma anche la Bruni dovrà affrontare di nuovo quei ricordi e i due si passeranno un periodo molto difficile, nel quale tornerà l'incubo di quei giorni terribili.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko deve decidere se costituirsi parte civile e a convincerlo sarà Alberto Palladini

Il processo è imminente, Niko deve decidere se costituirsi parte civile nel processo contro l'assassino e sperare così di poter portare giustizia alla sua Susanna. Questa decisione gli causerà un grandissimo dolore e lo spingerà a considerare tantissime strade, sperando di imboccare quella giusta, ma il suo desiderio di vendetta potrebbe oscurare il suo giudizio. Per il giovane Poggi questa decisione non sarà semplice, perché testimoniare contro Valsano significa dover necessariamente rivivere quel dolore così profondo. Ma, inaspettatamente, a convincerlo ad accettare di testimoniare ci sarà Alberto Palladini. Solo così potrà davvero chiudere quel dolore e portare giustizia alla sua Susanna.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko Poggi dovrà scontrarsi con la strategia dell'avvocato di Valsano

Anche se la decisione di Niko di prendere parte al processo è stata presa, l'avvocato sarà ancora pieno di dubbi e paure, soprattutto, perché sa benissimo di doversi scontrare con gli avvocati di Lello Valsano. Il boss è intenzionato a non finire in galera e ha assoldato un avvocato che sembra aver già capito in che modo agire per evitare al suo assistito la condanna che meriterebbe. Anche Niko dovrà prepararsi al meglio, perché questa è la sua occasione per impedire che Valsano la faccia franca e dovrà cercare di essere lucido e pianificare la sua strategia attentamente, evitando che il dolore e il desiderio di vendetta gli annebbino il giudizio. Come gli ha ricordato anche Alberto Palladini, la giustizia deve trionfare e se lui dovesse fallire, potrebbe pentirsene per tutta la vita.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.