Un Posto al Sole Anticipazioni, Guido e Mariella sempre più distanti: divorzio in vista per i coniugi Del Bue!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che tra Guido e Mariella ci sarà sempre più freddezza: è possibile che ci sia un divorzio in vista? Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai3!

Con il matrimonio mancato di Rossella, non ci sono stati guai solo per la famiglia Graziani e Rossella, ma anche per Guido e Mariella. Il buon Del Bue, infatti, si aspettava dalla moglie maggior comprensione e tatto nel raccontare ciò che era successo. Invece, il vigile ha visto un comportamento di Mariella che non gli è piaciuto e che lo sta portando a riconsiderare il loro rapporto. Mariella, infatti, non si è trattenuta dal commentare ciò che è successo tra Rossella e Riccardo, trasformandosi nella pettegola numero 1 di Palazzo Palladini. Questo suo atteggiamento ha infastitido molto il marito che ha visto nelle sue parole una totale mancanza di rispetto nei confronti di Silvia e Michele, loro cari amici. Anche con il Graziani, il vigile si è sfogato e ha detto di non sopportare più la moglie!

Le Anticipazioni ci svelano che la freddezza tra i coniugi Del Bue non si ritirerà: complici le vacanze pasquali, trascorse in compagnia anche di Bice e Sasà, Guido e Mariella non avranno modo di chiarirsi e trovare un momento per loro. La presenza di Bice poi non farà che esacerbare il rancore di Guido verso di lei, che con il suo modo di fare da pettegola in parte influenza anche la moglie. Già in passato, Guido ha dichiarato di non apprezzare Bice e nel vederla complice con Mariella la sua poca tolleranza arriverà alle stelle!

Secondo quanto ci svelano le Anticipazioni, tra Guido e Mariella la situazione non migliorerà affatto e Guido dichiarerà più volte che è stanco di sopportare la moglie e tutto il suo entourage. Non sappiamo bene cosa succederà, ma sembra che l'antica fiamma tra loro si sia ormai affievolita e che si potrebbe prospettare un divorzio tra i coniugi Del Bue. Sarà davvero così? Riusciranno Guido e Mariella a ricucire il loro rapporto o vedremo presto il Del Bue recarsi da un avvocato divorzista?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.