Un Posto al Sole Anticipazioni: Grandi e inaspettati ritorni nelle prossime puntate della Soap. Rimarremo senza parole!

A volte ritornano... e che ritorni! Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole alcuni vecchi personaggi potrebbero tornare a essere protagonisti delle trame della Soap. Ma chi saranno e arriveranno davvero negli episodi che vedremo nelle settimane di marzo 2025?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole riabbracceremo non uno ma ben 5 vecchi personaggi della Soap. Gli spoiler degli episodi della Soap di Rai3 ci svelano dei rientri inaspettati e anche preoccupanti. Sì perché qualcuno sarà costretto a rientrare a Napoli e a Palazzo Palladini richiamato da eventi drammatici e traumatici. Ma cosa succederà e chi saranno queste vecchie conoscenze? Scopriamolo insieme.

Scopri cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole

Un Posto al Sole Anticipazioni: Edoardo e Clara di nuovo a Napoli

Partiamo dai ritorni meno traumatici e probabilmente dettati da ragioni sentimentali. Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, presumibilmente nelle puntate che andranno in onda nella primavera del 2025, a Palazzo Palladini faranno capolino Eduardo e Clara. I loro interpreti, Fiorenzo Madonna e Imma Pirone sono stati avvistati sul set ed è quindi certo che li rivedremo presto.

Clara ed Eduardo due hanno deciso di non tornare a vivere a Napoli nonostante l’arresto di Torrente e la fine della fuga sotto copertura. La loro è stata una decisione inaspettata e Alberto ne ha sofferto moltissimo, visto che – diversamente da quanto ha sempre sperato – è stato costretto a separarsi da suo figlio Federico, con cui ha (ri)scoperto cosa significa essere padre. Palladini non ha potuto fare nulla per fermare la sua ex compagna, ora sposata con Sabbiese ma soprattutto furiosa con lui per aver messo in pericolo Eduardo, rivelando al boss dove i due si nascondessero.

Il trasferimento altrove di Clara ed Eduardo è suonato come una punizione verso Alberto ma non ha però escluso la possibilità di un loro ritorno a casa, cosa che accadrà tra non molto. La Curcio e suo marito sono infatti ancora legati alla loro città natale, dove hanno lasciato Rosa, sorellastra di Eduardo e Damiano, amico d’infanzia del Sabbiese, tornato a essere il suo migliore amico proprio dopo il caso Torrente. Il Renda e la Picariello non se la stanno passando benissimo; non si tratta di situazioni pericolose ma molto fastidiose, che rendono entrambi nervosi. Il ritorno degli altri componenti della loro famiglia potrebbe aiutarli a ritrovare la serenità e magari Alberto Palladini riuscirà a farsi perdonare per quello che ha combinato.

Un Posto al Sole: Otello e Marisa Saviani tornano a Napoli a causa di una tragedia?

Tra i personaggi di ritorno nelle puntate di Un Posto al Sole pare ci siano anche Otello e Marisa Saviani. Al momento le anticipazioni della Soap non ci danno la conferma al 100% del loro rientro a Napoli ma pensiamo che gli spoiler non si sbaglino. Otello fa ogni tanto capolino a Palazzo Palladini da Indica, il paese in cui ha deciso di rimanere a vivere dopo la morte della sua amata Teresa. L’amministratore del Palazzo viene chiamato in causa quando c’è qualche problema burocratico da risolvere ma è comunque legato allo stabile fronte mare da importanti vincoli famigliari. E stavolta potrebbero essere questi a riportarlo a casa. A lui potrebbe fare seguito Marisa Saviani, la madre di Michele, assente dalle trame da anni e interpretata da Mita Medici. Il ritorno della mamma del giornalista ci fa mal pensare anzi ci fa tremare. Sappiamo che Gagliotti è passato al contrattacco ed è pronto a farla pagare a Michele. Nella prossima settimana Gennaro minaccerà Michele e rafforzerà sempre di più la sua alleanza con Ferri. Ma gli spoiler ci rivelano che a mettere in pericolo lo speaker non sarà il fratello di Vinicio ma Fusco. Il dottore perderà il controllo e in un momento di follia, farà un gesto talmente tanto drammatico da ferire in modo grave Michele e renderlo in fin di vita.

Un Posto al Sole: le sorelle Cirillo tremano, arriva Monica!

Un altro personaggio che potrebbe tornare a Napoli è Monica. Del suo possibile rientro a Palazzo Palladini si parla nelle anticipazioni di Un Posto al Sole dal 3 al 7 marzo 2025, attraverso le quali scopriamo che su Filippo e le Cirillo - sia le gemelle che Serena - aleggia la minaccia di un faccia a faccia con Monica, con cui nessuno ha un grande rapporto. La donna, attualmente residente in Germania, non ha lasciato bei ricordi né nelle sue figlie né in suo genero e quindi la sua presenza non sarà certo una piacevole novità. Ma ci chiediamo perché mai la signora Cirillo voglia ricomparire proprio ora. Che abbia scoperto qualcosa di importante sulla sua vita e che voglia rimediare ai suoi errori? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della Soap, in arrivo nella primavera 2025 o forse - nel caso di Monica - anche prima.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.