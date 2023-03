Un Posto al Sole Anticipazioni: Futuro incerto per Otello dopo la morte di Teresa. Rimarrà a Palazzo Palladini?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Otello si troverà a dover fare delle scelte molto difficili. Dopo la morte di Teresa, il Testa dovrà decidere cosa fare del suo futuro e se tornare o meno a Indica. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap di Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole arriverà il momento – atteso da diverso tempo – di salutare per sempre Teresa. Otello, Silvia, Rossella, Michele, tutti i loro amici e tutto Palazzo Palladini, diranno addio all'amata Teresina e per il Testa si aprirà un nuovo capitolo della sua storia. Ma quale sarà il futuro del suo personaggio? Tornerà a Palazzo Palladini o continuerà a vivere a Indica?

Anticipazioni Un Posto al Sole: la morte dell'amata Teresa

Le puntate di Un Posto al Sole in onda la prossima settimana dal 6 al 10 marzo 2023, saranno molto tristi. Si parlerà della morte di Teresa. Il personaggio di Teresina uscirà definitivamente di scena. I fan di Upas attendevano questo momento dallo scorso agosto, quando in una notte d'estate, è arrivata la triste notizia della scomparsa della sua interprete, Carmen Scivittaro. Per esigenze di copione e di registrazione, arrivano solo ora gli episodi che tratteranno questo triste evento, che lascerà Silvia, Rossella, Michele e Otello addolorati.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Otello sconvolto dalla morte di Teresa

Si comincerà purtroppo già da lunedì a parlare del triste evento che ci porterà via Teresa. Otello scoprirà che sua moglie ha avuto un infarto e dovrà correre a Indica per stare al suo fianco. Per lei purtroppo non sarà previsto un lieto fine. Dopo la morte di Carmen Scivittaro – storica interprete di Teresina, scomparsa nell'agosto 2022 – gli sceneggiatori di Upas hanno deciso di chiudere la storyline di Teresina e farla uscire definitivamente di scena. Tutto questo lo vedremo la prossima settimana e Otello ne sarà ovviamente distrutto. Il Testa vivrà questi momenti con un grande senso di colpa, a causa di una dura discussione avuta con lei, al telefono, poche ore prima. Il patrigno di Silvia si troverà ad affrontare un evento a cui non era di certo preparato e che lo porterà a rivedere completamente il suo futuro.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Otello tornerà a vivere a Palazzo Palladini?

Dopo la morte di Teresa, Otello dovrà prendere una decisione molto importante sul suo futuro. Il Testa potrebbe essere costretto a rivedere completamente i suoi piani e a scegliere di non rimanere a vivere a Indica, senza sua moglie. È quindi probabile che l'amministratore di Palazzo Palladini possa tornare a vivere a Napoli e nel grande stabile che gestisce, circondato dall'amore di Silvia e Rossella, che lo considera un vero nonno. Si tratterebbe quindi del ritorno in pianta stabile di un personaggio molto amato di Upas. E forse a questa scelta potrebbero seguirne altre e chissà che queste novità non possano portare Silvia a risolvere del tutto i suoi problemi finanziari, con l'arrivo di qualche somma di denaro inattesa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.