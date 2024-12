Un Posto al Sole Anticipazioni: Fusco mette le grinfie su un'altra specializzanda, Rossella decide di agire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate Rossella tornerà dalla Spagna e scoprirà che Fusco ha messo le grinfie su un'altra specializzanda. La dottressa Graziani deciderà allora di agire! Ecco cosa succederànelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che le trame delle nuove puntate della Soap di Rai 3 si concentreranno di nuovo su Rossella e sulle molestie che il primario Daniele Fusco sta mettendo in atto nell'ospedale dove lavora. Tornata dalla Spagna, infatti, Rossella capirà che Fusco ha messo le grinfie su un'altra specializzanda e deciderà di agire per aiutarla.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella torna dalla Spagna, Fusco la umilia ancora!

La decisione di Rossella di partire per la Spagna ha avuto risvolti del tutto inattesi: la giovane dottoressa Graziani, infatti, era stata spinta dalla delusione per Nunzio e per la complessa situazione che si era creata con Daniele Fusco in ospedale a partire per sostenere un colloquio di lavoro in Spagna e provare così a cambiare vita. Inaspettatamente, invece, questo viaggio di lavoro si è trasformato in una vacanza d'amore, quando Nunzio l'ha raggiunta in aereo e le ha confessato di amarla. Per i due innamorati, dopo giorni trascorsi a Madrid, è tempo di far ritorno, ma per Rossella il rientro a lavoro sarà tutt'altro che roseo. Fusco, infatti, la umilierà per il suo dietrofront, accusando la dottoressa Graziani di essere poco professionale e decisa nelle sue scelte lavorative. Rossella, tuttavia, sopporterà queste parole e il comportamento del primario: non solo non ha più intenzione di fuggire, ma ha anche notato che nell'ospedale si è creata una situazione che non le piace...

Anticipazioni Un Posto al Sole: un'altra specializzanda nelle grinfie di Daniele Fusco!

Tornata dalla Spagna, Rossella scoprirà che Fusco ha messo le grinfie su un'altra specializzanda. Dopo l'abbandono della dottoressa Graziani al progetto di ricerca, infatti, il primario ha deciso di coinvolgere Enrica Sanseverino, collega e coetanea di Rossella. Quest'ultima noterà immediatamente che il primario ha adottato lo stesso modus operandi che aveva con lei. Fusco, infatti, ha iniziato a tessere la sua tela intorno a Enrica, complimentandosi con lei e lodando le sue qualità e dedizione al lavoro...esattamente come aveva fatto con Rossella!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella decide di agire!

Spinta dal timore che Enrica cadrà anche lei vittima delle molestie di Daniele Fusco, Rossella deciderà di agire e proverà ad avvertire l'altra specializzanda. Enrica, però, non crederà a una parola di ciò che le ha detto Rossella e insinuerà che la Graziani è solo gelosa perché ora non è più lei a essere al centro delle lodi del primario. Non solo, Enrica inizierà a trattare Rossella in maniera diversa e sembrerà credere fermamente alla buona fede del dottor Fusco. Rossella, tuttavia, non demorderà: ora che ha scoperto come il primario adesca le sue vittime, è pronta a trovare una soluzione per dimostrare a tutti che tipo di individuo sia davvero...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.