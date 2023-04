Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Angela divorzieranno?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole tra Angela e Franco le cose si metteranno sempre peggio. I due arriveranno al divorzio? Scopriamo insieme cosa succederà prossimamente negli episodi della Soap di Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo a un repentino peggioramento della crisi tra Franco e Angela. I continui malumori e i risentimenti che hanno colpito la coppia, diventeranno ingestibili e potrebbero addirittura farci pensare che tra loro possa esserci aria di divorzio. Ma vendiamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap, in arrivo su Rai3 la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela e Franco sempre più in crisi

Nelle puntate di Un Posto al Sole andate in onda questa settimana, abbiamo visto che tra Angela e Franco le cose non vanno proprio benissimo. La Poggi è molto delusa dal marito e in lei cresce, ogni giorno di più, il risentimento nei suoi confronti. Tutta colpa di quello che sta succedendo intorno a loro e che sta rendendo il Boschi nervoso e intrattabile. Franco ha infatti scoperto che tutti i sacrifici di una vita stanno per essere resi vani, visto che rischia di perdere il lavoro. Questa brutta notizia non lo ha certo reso propenso ad accogliere un altro figlio in casa e, alla notizia delle probabile gravidanza di sua moglie, non ha saputo rispondere come avrebbe dovuto – e voluto – finendo per ferire la figlia di Giulia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela si confida con Viola, Franco lo scopre!

Angela vorrebbe scuotere suo marito ma purtroppo non ci sta riuscendo. La Poggi si è pure ritrovata a fare i conti con una decisione molto importante per il suo futuro lavorativo, a cui sembra aver rinunciato per stare accanto al suo consorte. Ma questa scelta, unita alla reazione non propriamente entusiasta di Franco alla sua probabile gravidanza, hanno aperto uno squarcio insanabile. Angela troverà nella sua amica Viola una spalla su cui piangere e si confiderà con la Bruni, reduce da una tempesta amorosa degna di un romanzo rosa. Peccato però che la conversazione privata tra le due sarà ascoltata da Franco, che non gradirà per nulla gli epiteti con cui la sua compagna lo apostroferà.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco e Angela prossimi al divorzio?

Franco e Angela prossimi al divorzio? La situazione diventerà sempre più esplosiva tra loro e il Boschi, dopo aver sentito le lamentele di sua moglie – ed esserci rimasto malissimo – potrebbe decidere di affrontare di petto quanto sta succedendo. I Boschi non sono nuovi a crisi di questo genere ma hanno sempre saputo superare le difficoltà. C'è da chiedersi se anche stavolta i due ritroveranno la pace oppure se decideranno di chiudere definitivamente. Insomma ci sarà aria di divorzio o il loro amore, che ci ha fatto sognare, trionferà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.