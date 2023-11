Un Posto al Sole Anticipazioni, Eduardo si dà alla fuga: Clara andrà via con lui?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Eduardo Sabbiese potrebbe decidere di andar via da Napoli e chiedere a Clara di scappare con lui. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che Eduardo Sabbiese deciderà di darsi alla fuga e abbandonare Napoli. Dopo l'attentato in cui sua sorella Rosa ha rischiato di perdere la vita, per il boss mafioso qualcosa è cambiato: vuole dare una svolta positiva alla sua vita e lasciarsi alle spalle i suoi crimini. Per farlo, tuttavia, Eduardo sarà costretto a prendere una decisione difficile. E, Clara? Cosa farà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo Sabbiese decide di lasciare Napoli

Dopo l'attentato a Rosa, per Eduardo si è aperta una strada nuova: il Sabbiese si è reso conto di non voler più essere parte del sistema camorristico in cui è cresciuto e di voler cambiare vita. Supportato da Clara, di cui è profondamente innamorato, Eduardo prenderà una decisione difficile: lascerà Napoli per ricominciare altrove. Ma dovrà fare attenzione, perché oltre alla polizia, anche i suoi ex scagnozzi potrebbero mettersi presto sulle sue tracce.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano aiuterà Eduardo a fuggire?

L'attentato a Rosa spingerà Damiano ed Eduardo a riavvicinarsi: il polizio è oramai certo che non è stato un tranello orchestrato dal suo vecchio amico di infazia, ma dai suoi vigliacchi galoppini e senza il suo consenso. Perciò, andando contro il volere di Eugenio, il poliziotto deciderà di aiutare Eduardo a fuggire da Napoli, per non finire nei guai. Ma il Sabbiese non ha intenzione di abbandonare la città senza chiedere qualcosa di importante alla donna che ama più di tutti: Clara.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo e la proposta inaspettata per Clara!

Le Anticipazioni ci svelano che Eduardo avrà una proposta spiazzante per Clara: il Sabbiese, innamoratissimo della donna, le chiederà di abbandonare tutto e fuggire con lui. Per Clara si aprirà un mondo di possibilità infinite, ma la donna non può certo lasciare suo figlio Federico, soprattutto, perché nel mezzo di una causa per il suo affidamento voluta da Alberto Palladini. Tuttavia, la proposta di Eduardo non sarà indifferente alla donna e, al contrario, porterà Clara a valutare attentamente cosa fare. Quale sarà la sua decisione?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.