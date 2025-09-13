Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo convince Damiano a restare nella polizia e a tornare con Rosa?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, il confronto con Eduardo farà riflettere Damiano sul suo futuro. Renda cambierà idea sul lasciare la Polizia e tornerà da Rosa? Ecco cosa potrebbe succedere nella Soap di Rai3.

Per Damiano potrebbe essere in arrivo un futuro imprevisto… almeno per lui. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai3 dalla prossima settimana, Renda comincerà a ragionare più a fondo sulla sua decisione di lasciare la Polizia ma soprattutto si renderà conto di quanto Rosa sia ancora profondamente legata a lui e di come lo capisca meglio di chiunque altro. Complice la sua relazione ultimamente molto difficile con Viola, il bacio strappato alla Picariello ma anche e soprattutto il ritorno del suo amico Eduardo – che lo farà ragionare – il padre di Manuel si troverà davanti a un bivio e a delle scelte non molto semplici ma necessarie. Che farà? Riuscirà Sabbiese a non fargli rinunciare alla sua vita e a farlo riavvicinare a sua sorella? Vediamo cosa sappiamo.

Un Posto al Sole: Damiano e Viola sempre più ai ferri corti

Sono ormai settimane che parliamo del rapporto conflittuale che si è creato tra Damiano e Viola. Renda è stanco di aspettare un sì alla convivenza e a un nuovo futuro da parte della sua compagna e tutto questo lo sta rendendo molto nervoso. Lo stato d’animo con cui sta vivendo questi mesi e il fallimento del suo esame come viceispettore (per colpa di Gallo) lo hanno portato a decidere di lasciare la polizia e a trovare un nuovo lavoro nella security, un impiego meno pericoloso ma che di fatto non lo entusiasma. Rosa lo ha capito subito e ha pure compreso che il suo ex non avrebbe mai lasciato un lavoro che gli piace così tanto, se non fosse successo qualcosa con Viola... e ha centrato il punto. Nelle prossime puntate a darle manforte nel supportare Damiano, ci penserà Eduardo, appena tornato a Napoli con Clara e i loro bambini.

Eduardo farà cambiare idea a Damiano? Ecco cosa vedremo nelle puntate di Un Posto al Sole

Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 15 al 19 settembre 2025, Eduardo vorrà parlare con Damiano e affronterà con lui l’argomento trasferimento. Sabbiese conosce molto bene Renda e il suo amore per il suo lavoro, del resto i due sono pure stati nemici per diverso tempo e può un ex boss non essere al corrente di quanto piaccia al suo amico d’infanzia andare alla ricerca dei cattivi? Ovviamente no e con questa certezza farà leva sui veri sentimenti del padre di Manuel, spingendolo a capire, una volta per tutte, cosa voglia lui senza coinvolgimenti di altre persone, anche della stessa Viola. I due uomini parleranno a lungo ed Eduardo saprà fare centro ma sino quanto? Gli farà cambiare idea oppure no? Ma soprattutto lo riunirà a Rosa?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano capisce di amare ancora Rosa?

Il confronto con un amico che lo capisce più di tutti e lo conosce da una vita, farà scattare qualcosa nella mente di Damiano. Eduardo avrà ragione nel spronarlo a ripensare al suo lasciare la Polizia e lui comprenderà di doverci riflettere ancora un po’. Ma si fermerà anche a pensare al ruolo che Rosa ha nella sua vita.

Damiano ha sempre saputo di poter contare su Rosa ma il fatto che lei sappia leggere nel suo profondo e che, diversamente da Viola, sia capace di capire al volo il suo turbamento, bé questo lo farà molto riflettere. Possibile che sino a ora si sia convinto che il suo amore fosse per la Bruni e che la sua relazione con la Picariello fosse morta e sepolta? E se invece scoprisse di amare ancora la madre di suo figlio e ne capisse (finalmente aggiungiamo noi) il suo prezioso contributo nella sua vita? Bé allora potrebbe tornare da lei. Diciamo potrebbe e rimane una supposizione, perché abbiamo tante volte ipotizzato un ritorno di fiamma tra di loro ma poi di fatto abbiamo dovuto rivedere il tutto. Questa volta sarà diverso? Quel che è certo è la Viola Bruni non sembra proprio pronta a cominciare un nuovo futuro, lontana da casa sua e dalla serenità delle mura di Palazzo Palladini, per stare con il suo compagno, nemmeno dopo che lui le ha confessato l’opportunità di cambiare lavoro, che non lo porterà a rischiare più, quotidianamente, la sua vita. Ma nemmeno l’ultima carta usata da Renda ha smosso la figlia di Ornella e forse nulla funzionerà per loro, costringendoli a un addio per sempre e aprendo le porte a Rosa. Succederà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.