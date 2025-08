Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano tradisce Viola con Rosa!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Damiano perderà la bussola e si lascerà andare con Rosa, in partenza con Pino per le vacanze. Per il Renda si tratterà di un momento di confusione o avrà capito che con Viola è tutto finito e vorrà riprovarci con la Picariello? Scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Prima delle vacanze estive Un Posto al Sole ci lascerà con tanti e grandi interrogativi, che fugherà il 25 agosto 2025, quando ripartiranno le puntate inedite e si aprirà la nuova stagione della Soap. Tra le trame che più ci sconvolgeranno negli ultimi episodi in onda la prossima settimana – ovvero dal 4 all’8 agosto 2025 – Damiano si lascerà andare a un bacio appassionato con Rosa e questo dopo che Viola avrà fatto i bagagli e sarà pronta a partire a Milano con Eugenio. Il Renda lascerà la sua ex senza parole, molto confusa per aver ricevuto questo gesto passionale dall’uomo che per anni ha amato – e per cui prova dei sentimenti forti anche ora – ma farà riflettere anche il poliziotto. Possibile che qualunque cosa succeda con la Bruni, lui si ritrovi a tornare dalla madre di suo figlio? Significherà qualcosa oppure sarà solo un tentativo di ripicca nei confronti della compagna e/o un momento di debolezza? Analizziamo la situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano preoccupato per la scelta di Viola

Nelle puntate di Un Posto al Sole andate in onda nei giorni scorsi abbiamo visto Damiano molto nervoso. A renderlo così non è solo la questione di Michele - che ha fatto trovare il corpo di Assane alla polizia seguendo le indicazioni di Agata, avute in sogno - ma anche e soprattutto la partenza di Viola per Milano. La Bruni ha deciso di seguire il suo ex marito in Lombardia e di stargli vicino, insieme a Ornella, durante la delicata operazione a cui deve sottoporsi. Una scelta dettata dal cuore, che ha fatto venire mille dubbi sia a sua madre sia a Damiano, che teme che la sua compagna non sarà mai e poi mai libera dallo stretto legame con il padre di Antonio. Così come Ornella anche Damiano ha cominciato a interrogarsi sui veri sentimenti che la professoressa prova per il magistrato e la cosa ha ovviamente fatto innervosire tutti, Raffaele compreso.

Un Posto al Sole: Damiano perde il controllo e bacia Rosa

Damiano è solito trovare in Rosa una persona con cui parlare quando si sente nervoso. La Picariello è molto spesso la sua più fidata confidente e anche stavolta è stata lei ad accogliere l’ansia dell’ex compagno, intuendo subito che tra lui e Viola fosse successo qualcosa. Il rapporto tra i genitori di Manuel è diventato, lentamente, un bel legame di amicizia e Rosa – archiviato il suo amore impossibile per il poliziotto – ha ritrovato la felicità tra le braccia di Pino, con cui sta per partire in vacanza. Ma prima della partenza le cose si complicheranno per la Picariello. Sì perché deluso e amareggiato dalle scelte di Viola e forse convinto che tra loro tutto debba essere riscritto, Damiano bacerà Rosa appassionatamente. Lei non si tirerà indietro e si lascerà trasportare, con tutte le conseguenze del caso e si troverà, alla vigilia del suo viaggio, a riflettere su quando successo. Ma cosa succederà dopo?

Rosa e Damiano affronteranno la verità nelle prossime puntate di Un Posto al Sole?

Rosa si troverà in grande difficoltà. Sì perché penserà e ripenserà a quello che è successo e si interrogherà prima di tutto sui suoi sentimenti. E la cosa sarà terribile, visto quanto ha faticato per togliersi Damiano dalla testa e per cominciare una nuova vita e un nuovo amore con Pino. La Picariello non rinuncerà al viaggio con il postino e i due partiranno regolarmente per le vacanze ma proprio in quel momento le puntate di Un Posto al Sole si interromperanno per le ferie estive. Sapremo quindi solo al fine della pausa di Upas se Rosa avrà riflettuto su quanto accaduto, tanto da raccontare ogni cosa a Pino o persino da rompere con lui. Anche per Damiano lo stop estivo sarà portatore di profonde riflessioni e siamo sinceramente curiosi di sapere se il Renda capirà di non poter più stare insieme a Viola e di volere invece riconquistare la madre di suo figlio. Certo, ci sembrerebbe davvero assurdo che dopo tutto il penare della povera Rosa, il suo amato si decidesse a fare questo passo proprio ora che per lui tutto sta naufragando mentre per la madre di Manuel stava ricominciando tutto. Qualunque sia l’esito di questa storia speriamo che non ricominci il calvario fatto di mille domande e di insicurezze per la sorella di Eduardo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.