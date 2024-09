Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano si allea con Alberto contro il boss Torrente! Per il poliziotto sarà la fine?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Alberto Palladini chiederà l'aiuto di Damiano contro il boss Torrente. Ma questo coinvolgimento del poliziotto potrebbe fargli rischiare la vita! Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le trame dei prossimi episodi di Un Posto al Sole lasceranno ampio spazio alla situazione che Alberto Palladini ha messo in moto con il boss Angelo Torrente. L'avvocato, infatti, si troverà vittima dei piani malvagi del pericoloso boss e cercherà l'aiuto di Damiano. Le Anticipazioni delle nuove puntate ci svelano che Palladini prometterà al poliziotto di aiutarlo a stanare Torrente, se in cambio lui gli fornirà protezione. Ma il piano di Alberto potrebbe rivelarsi fatale per il buon Damiano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto scopre che Torrente vuole vendicarsi di lui

Dopo aver mandato a monte il piano per assassinare Eduardo Sabbiese, riottenendo Federico e Clara e vendicandosi dell'ex mafioso pentito, Alberto teme che il boss Torrente abbia intenzione di fargliela pagare. E le sue sensazioni non sbagliano! Nelle prossime puntate della Soap di Rai3, infatti, vedremo che Alberto scamperà a un tentativo di Torrente di fargliela pagare. Mentre starà camminando per strada con Niko, si accorgeranno di un'auto che sta per travolgerli e solo l'intervento dell'avvocato più giovane permetterà a Palladini di salvarsi. Ora, Alberto ha finalmente capito con chi ha a che fare. E lo stesso Niko gli intimerà di raccontare tutto alla polizia, prima che sia troppo tardi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano coinvolto nel piano di Alberto per stanare Torrente

Convinto da Niko a trovare una soluzione e terrorizzato per la prima volta per davvero in vita sua, Alberto deciderà tuttavia di non rivolgersi alle forze dell'ordine, ma di chiedere aiuto a qualcuno di più vicino a lui. Deciderà così di cercare l'aiuto di Damiano, avvicinandosi al poliziotto come amico e sperando che lui possa comprendere perché ha deciso di lasciarsi coinvolgere da Torrente e cercare vendetta contro Eduardo. La scelta di rivolgersi a Damiano dipende anche dall'intenzione di Palladini di farla franca e non essere incriminato per il coinvolgimento nell'attentato che ha quasi rischiato di far perdere la vita a Sabbiese. Il piano dell'avvocato è molto semplice: se Damiano gli fornirà protezione contro i tentativi di vendetta di Torrente e gli garantirà l'immunità in un processo contro il boss, allora, Alberto gli fornirà preziosi dettagli per stanare il pericoloso boss.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano perderà la vita per aiutare Alberto?

Le Anticipazioni non ci svelano se Damiano accetterà la proposta di Alberto. Ma, dato che la situazione con Angelo Torrente sta diventando sempre più disperata e la polizia non sembra riuscire a trovare prove necessarie per incriminare il boss, è probabile che Damiano decida di allearsi con Palladini, fornendogli quanto richiesto. E, se davvero il buon poliziotto decidesse di muoversi nell'ombra, garantendo protezione all'avvocato, potrebbe imbattersi in un altro tentativo di vendetta di Torrente contro Alberto, rischiando seriamente la vita. Sarà davvero così? Ci troveremo a dover dire addio a Damiano?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.