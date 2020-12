Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 7 all'11 dicembre 2020: Niko fa il test tossicologico. Sarà drogato o no?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 7 all'11 dicembre 2020

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 7 all'11 dicembre 2020 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 7 all'11 dicembre 2020

Puntata in onda Lunedì 7 dicembre 2020

Dopo la scoperta delle pasticche, Niko deve affrontare i propri genitori e le conseguenze delle proprie azioni. Vittorio cerca di convincere Patrizio a non parlare con Rossella della sua scappatella con Ilaria. Guido cerca di tranquillizzare Massaro riguardo alla fedeltà di Bice, ma la donna sembra nutrire propositi molto "bellicosi".

Puntata in onda Martedì 8 dicembre 2020

Mentre Niko si tormenta per quel che è successo a Jimmy, Giulia e Renato si trovano ad affrontare un grande dilemma, credere o meno al figlio. Vittorio salva ancora una volta Patrizio da sé stesso, Rossella dovrà gestire un padre che si riscopre un po' all'antica. Cotugno, aspirante latin lover, si troverà suo malgrado in balia di Bice e Massaro.

Puntata in onda Mercoledì 9 dicembre 2020

Marina rientra da Montecarlo senza essere riuscita a trovare un acquirente per il super-yacht di Men'kov e Fabrizio prenderà una clamorosa decisione. Ornella cerca di convincere Niko a sottoporsi al test tossicologico richiesto da Giulia e Renato. Cotugno e Massaro si fronteggiano davanti a Bice.

Puntata in onda Giovedì 10 dicembre 2020

Quando gli operai dichiarano di essere in sciopero, Roberto supporta falsamente Marina. Intanto tra la donna e Fabrizio i rapporti si fanno sempre più freddi, anche se lui ha in mente un modo per migliorare la situazione ai Cantieri. Barbara prova chiaramente a sedurre Alberto, ormai spalle al muro. Il test tossicologico dà ragione a Niko: l’esito è negativo, la tensione tra il Poggi e suo padre Renato si allenta ma purtroppo continuano i problemi con Jimmy.

Puntata in onda Venerdì 11 dicembre 2020

Alberto prova a gestire le ”avance” di Barbara Filangieri, ma finisce con l'esplodere contro Clara. Nuove difficoltà per Rossella, che già si trova a dover dividere il tempo tra la tesi e Patrizio. Roberto prosegue il suo perfido piano contro i Cantieri, mentre Marina è contraria all’idea di Fabrizio di vendere le sue quote.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.