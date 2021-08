Un Posto al Sole Anticipazioni dal 23 al 27 agosto 2021: Patrizio rischia grosso. Ha messo in pericolo Federico!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 23 al 27 agosto 2021.

Puntata in onda Lunedì 23 agosto 2021

Una breve disattenzione di Patrizio rischia di provocare brutte conseguenze al piccolo Federico Palladini. Una mail inaspettata di Viviana Carlino mette in crisi Filippo. Fabrizio è alle prese con la realizzazione dello spot pubblicitario della pasta Rosato. Marina riceverà una piacevole visita.

Puntata in onda Martedì 24 agosto 2021

L'incidente di Federico avrà delle pesanti conseguenze sul rapporto fra Patrizio e i suoi genitori, sulla relazione fra lui e Clara e sul rapporto fra la ragazza e Alberto. Indeciso se raggiungere Serena e Irene, Filippo dovrà anche decidere se rispondere alla mail di Viviana. La preparazione dello spot per la pasta Rosato si rivelerà foriera di molte sorprese e altrettante tensioni, soprattutto per Marina.

Puntata in onda Mercoledì 25 agosto 2021

Ornella e Raffaele cercano di rassicurare Patrizio e Clara, ma il loro momento di pace ha vita breve a causa di un gesto inatteso da parte di Alberto. Nel frattempo, mentre è in vacanza con la piccola Irene, Serena si strugge perché non riesce a far riavvicinare Filippo. Quest'ultimo, intanto, si ritrova invece a pensare sempre di più Viviana. Nel mentre Fabrizio reagisce male quando scopre che Alice ha reso pubblico un video dei dietro le quinte della pubblicità della pasta Rosato.

Puntata in onda Giovedì 26 agosto 2021

La soap non andrà in onda. Al suo posto, per i Campionati Europei 2021 di Pallavolo Femminile, sarà trasmessa la partita Italia - Svizzera.

Episodi in onda Venerdì 27 agosto 2021, Doppia Puntata

Al termine delle sue vacanze con Michele, Silvia si prepara per il rientro a Napoli. Intanto Clara entra in crisi dopo la dichiarazione di Alberto, proprio quando Patrizio si era finalmente deciso a prendere sul serio la loro relazione. Nel frattempo, mentre Jimmy non riesce a smettere di pensare a Cristina, Bianca vive un momento difficile. Il rancore di Renato nei confronti di Susanna aumenta a causa di un incidente allo studio che la vede protagonista. Intanto Silvia, ancora divisa tra Michele e Giancarlo, decide di confidarsi con Mariella, che però non sa proprio come aiutare l'amica.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.