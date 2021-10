Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 ottobre 2021: Silvia passa la notte con Giancarlo, ma viene scoperta da Rossella!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 18 al 22 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 18 ottobre 2021

Preoccupazione e speranza accompagnano i momenti che precedono il tentativo di risvegliare Susanna. Sempre più teneramente innamorato di Cristina, Jimmy cerca la complicità dello zio Franco per dichiararsi alla bambina.

Puntata in onda Martedì 19 ottobre 2021

Le condizioni di Susanna terranno tutti col fiato sospeso, suscitando emozioni contrastanti fra chi spera che si riprenda e chi si augura che non si risvegli più. La scelta della madrina di battesimo di Federico potrebbe costituire un nuovo elemento di tensione fra Alberto e Clara. Franco aiuterà Jimmy nella sua mission impossibile per conquistare Cristina, dribblando il padre di lei, buffamente geloso e protettivo.

Puntata in onda Mercoledì 20 ottobre 2021

Mentre Silvia fatica a fare chiarezza nel suo cuore, e decidere una volta per tutte se salvare la sua famiglia o cedere alla sua attrazione per Giancarlo, Giudo incontra causalmente Speranza in città.

Puntata in onda Giovedì 21 ottobre 2021

Mattia sembra interessato a Rossella, mentre Silvia passa la notte a casa di Giancarlo in assenza sia di Michele che di Rossella. Un imprevisto, però, potrebbe far saltare in aria i piani della donna, facendola scoprire. Intanto Niko può finalmente esternare i suoi sentimenti.

Episodi in onda Venerdì 22 ottobre 2021

Mentre Filippo non si spiega l'astio di Serena nei suoi confronti, la Cirillo è convinta che il marito abbia scelto la sua famiglia solo per una questione di responsabilità. Nel frattempo Rossella non si capacita dell'idea che sua madre possa tradire Michele, proprio mentre la donna vive un momento di crisi con Giancarlo. Intanto la povera Adele, si rende conto di non riuscire liberarsi della presenza di Mauro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.