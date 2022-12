Un Posto al Sole Anticipazioni: colpo di scena su Lia, chi è veramente?

Anticipazioni TV

Nelle puntate in onda la prossima settimana di Un Posto al Sole le Anticipazioni ci svelano che ci sarà un colpo di scena importante sul personaggio di Lia. Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap in onda su Rai 3.

Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda la settimana prossima verrà rivelato un importante segretosu Lia Longhi. Dopo aver scoperto che Alberto Palladini è entrato in possesso dei gioielli della sua famiglia, la Longhi proverà con tutte le sue forze a impossessarsene. Ma la situazione rischierà di sfuggirle di mano e di distruggere il suo rapporto con Diego. Il Giordano cercherà di aiutarla, ma non sa che la donna di cui è innamorato non è chi dice di essere.

Un Posto al Sole, Lia Longhi vuole recuperare i gioielli di famiglia a ogni costo

La cameriera di casa Ferri ha scoperto che Alberto Palladini si è impossessato di un misterioso tesoro ritrovato nell'intercapedine di un muro, durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato di Palazzo Palladini. L'avvocato non aveva rivelato a nessuno della scoperta e ha deciso di tenere i gioielli per sé. E dato che dei gioielli si era persa ogni traccia, Lia, giunta a Palazzo per cercarli, si era lasciata andare all'amore per Diego Giordano. I due si sono avvicinati molto, tanto da condividere una cena con i genitori del ragazzo, e l'affetto del Giordano la stava aiutando a dimenticare la sua ossessione per i misteriosi gioielli. Tuttavia, dopo aver scorto sul polso di Alberto Palladini un elegante orologio, la situazione è precipitata: quell'orologio, infatti, fa parte dei gioielli che tanto a lungo ha cercato. La sua ossessione per quello che considera il tesoro della sua famiglia la porterà a perdere il controllo sempre di più, fino a coinvolgere anche Diego.

Trama e Anticipazioni di Un Posto al Sole, cosa sarà disposta a fare Lia?

Dopo la scoperta che Alberto Palladini si è impossessato dei misteriosi gioielli e che sta sperperando in spese folli una parte di essi, la Longhi è disposta a tutto pur di recuperarli. Diventerà sempre più irrequieta e furiosa, tanto da avere problemi sul lavoro e nella sua relazione con Diego. Se, infatti, prima di ritrovare i gioielli, aveva deciso di lasciare il Palazzo e solo l'amore del Giordano l'aveva convinta a restare, ora, neppure quello potrebbe bastare a trattenerla. Soprattutto, se per recuperare il tesoro, Lia dovrà compiere qualcosa di pericoloso. Nel tentativo di aiutarla, Diego le chiederà di fidarsi di lui e di chiedere aiuto a Niko Poggi, in qualità di avvocato. La cameriera di casa Ferri accetterà, ma solo per evitare che il suo compagno si insospettisca e, così facendo, si creerà un alibi per il suo piano, qualcosa di molto pericoloso e azzardato.

Anticipazioni Un posto al Sole: chi è veramente Lia Longhi?

Fin da quando è arrivata a Palazzo Palladini, Lia Longhi ha attirato l'attenzione del pubblico: misteriosa e inafferrabile, si è mostrata subito come un personaggio ambiguo, di cui non ci si poteva fidare. Solo il buon cuore di Diego Giordano poteva avvicinarla. E sembrava aver fatto breccia nel suo cuore, al punto da farle dimenticare la sua ossessione per il tesoro di Palazzo Palladini. Ma, perché Lia è così ossessionata da quei gioielli? Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda la settimana prossima verrà svelato un importante colpo di scena riguardante la Longhi. Forse, finalmente, scopriremo la sua vera identità: visto il suo desiderio di tornare in possesso dei gioielli ritrovati a Palazzo, è possibile che la ragazza possa avere un legame diretto con la famiglia Palladini, addirittura, Lia potrebbe essere una sorella perduta di Alberto Palladini. Ma, non dobbiamo dimenticare il flashback, mostrato settimane fa, sulla Longhi, seduta al capezzale di un'anziana donna morente, sua nonna. La donna le ha rivelato un segreto che però al pubblico non è stato ancora svelato e che potrebbe riguardare la vera identità di Lia Longhi e il perché desidera recuperare i misteriosi gioielli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì suRai 3 alle 20.50.