Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara scopre la verità su Alberto e lui l'aggredisce, è la fine della loro storia?

Dalle Anticipazioni della prossima settimana di Un Posto al Sole scopriremo che Clara aprirà la cassaforte di Alberto e vedrà che le accuse di Lia Longhi erano vere. Aggredita dal compagno, la Curcio potrebbe essere vicina a prendere una decisione che potrebbe cambiare la storia con il Palladini.

Dalle Anticipazioni di Un Posto al Sole vedremo che Clara è determinata più che mai a scoprire se nel furto dei gioielli di Lia ci sia davvero il coinvolgimento di Alberto e la verità potrebbe portarla a una decisione drastica su loro due.

Un Posto al Sole, Clara sta indagando sul furto dei gioielli

Nelle puntate andate in onda fino a oggi, abbiamo visto come il mistero dei gioielli di Palazzo Palladini ha coinvolto diversi personaggi: non più solo Diego e Lia, ma anche Clara è venuta a conoscenza della questione. La Curcio è stata messa in guardia dal Giordano sull'orologio che il Palladini porta sempre al polso negli ultimi tempi e che, invece, apparterrebbe a Lia insieme agli altri gioielli trafugati dall'avvocato. Clara ha negato più di una volta il coinvolgimento del suo compagno, troppo accecata dall'amore, ma, purtroppo, le parole di Diego continuano a risuonarle nella testa e anche se il suo Alberto le ha detto che è Lia a mentire, il danno è stato fatto e la fiducia che la dolce Clara ha nei confronti dell'innamorato comincia a vacillare. La Curcio si è, perciò, decisa a indagare per conto suo, con l'aiuto dell'amica Marika.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Clara trova la cassaforte di Alberto e scopre la verità

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Clara è sempre più vicina a scoprire la verità sul furto dei gioielli da parte di Alberto Palladini. La ragazza ha coinvolto l'amica Marika nella ricerca e, anche se spera di sbagliarsi, ormai, sa che in qualche modo il suo compagno è coinvolto nella storia. E, a confermarle la terribile verità sarà proprio l'apertura della cassaforte del Palladini. Per Clara sarà una scoperta dolorosa: i gioielli sono là, proprio come le aveva sempre detto Diego Giordano. Incredula, la Curcio non riesce a credere che il suo innamorato le abbia mentito e decide di confrontarlo al Caffè Vulcano. Ma qui, avrà un'ulteriore batosta: il Palladini è appena stato aggredito verbalmente da Lia Longhi che lo accusa di aver rubato i gioielli ed è una vera furia. Quando anche Clara arriva a chiedergli spiegazioni, l'avvocato la zittisce brutalmente e con rabbia, davanti a tutti. Un gesto da cui non si può tornare indietro...

Un Posto al Sole Anticipazioni, cosa succederà ora alla storia tra Alberto e Clara?

La reazione di Alberto contro Clara, così violenta e crudele, ha lasciato la Curcio in lacrime e piena di dispiacere. Com'è possibile che l'uomo di cui è innamorata l'abbia trattata in questo modo? A consolarla, per fortuna, c'è Marika, l'amica fedele con cui ha indagato sui gioielli di Lia, che le darà la carica per non arrendersi. Ma le parole dell'avvocato non sono facili da dimenticare, soprattutto, per la Curcio e per ciò che ha dovuto sopportare anche in passato. Clara sperava di aver trovato finalmente l'amore con il Palladini e una casa sicura per lei e il loro figlio Federico, ma la reazione violenta che ha avuto nei suoi confronti potrebbe aver spezzato per sempre la fiducia che aveva nel compagno. Cosa deciderà di fare la dolce Curcio?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.