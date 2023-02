Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara incontra Eduardo Sabbiese. Nemico o amico?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Clara farà un incontro che metterà Alberto sul chi va là. La ragazza farà la conoscenza di Eduardo Sabbiese, un uomo che la difenderà da un momento di pericolo. Ma chi sarà questo nuovo individuo? Sarà un personaggio negativo o positivo per la Curcio ma soprattutto diventerà uno dei rivali del Palladini? Scopriamo insieme cosa sappiamo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara deve tornare nel suo quartiere

Clara è una donna umile e questo, per tanto tempo, ha costituito un vero problema per il suo rapporto con Alberto. Ma ora che tra lei e il Palladini le cose si stanno mettendo meglio – tanto che l'avvocato ha “restituito” i gioielli a Lia per riconquistare l'amore e la stima della sua compagna – le umili origini della Curcio potrebbero tornare a infastidire la coppia. Clara sarà infatti costretta a tornare nel suo quartiere, in cui aveva giurato di non tornare più e da cui Alberto la vuole lontana. La giovane dovrà però infrangere questa promessa, per svolgere un'importante “commissione”. E sarà proprio là che farà un incontro inaspettato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara incontra Eduardo Sabbiese

Clara, appena arrivata nel suo quartiere d'origine, si troverà in grande difficoltà. La ragazza sarà raggiunta e difesa da un misterioso uomo, che le dirà di chiamarsi Eduardo Sabbiese. Il ragazzo, molto affascinante, sarà per la Curcio una vera e propria sorpresa ma ovviamente ad Alberto non piacerà per nulla. Il Palladini, che interverrà per allontanarlo dalla sua compagna, lo guarderà con occhi storti e comincerà subito a indagare su di lui. L'avvocato vorrà capire se questa nuova conoscenza possa essere pericolosa e non solo per Clara ma anche per lui.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto indaga su Eduardo Sabbiese

L'incontro con Eduardo Sabbiese – che sarà interpretato dall'attore napoletano Fiorenzo Madonna, metterà in allarme Alberto. Il Palladini, dopo lo scontro avuto con lui, comincerà a indagare sul suo conto e vorrà scoprire chi sia veramente. L'avvocato temerà che sia lui che Clara abbiano incontrato un potenziale nemico ma forse ad averlo incontrato sarà proprio lui. Ma più che un nemico, Alberto potrebbe aver trovato un rivale in amore. Sì perché Clara, è una nostra ipotesi, potrebbe cominciare a trovare interessante Eduardo e infastidire ovviamente il suo compagno. Ipotesi che si rivelerà vera o falsa? Lo scopriremo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.