Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara ed Eduardo in crisi? Rosa trema!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Clara tornerà a Napoli insieme ai suoi figli ma senza Eduardo. La Curcio rivelerà a Rosa di aver dei problemi con il marito e di volerlo tenere a distanza. Ma cosa starà succedendo? Scopriamo insieme cosa vedremo su Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole rivedremo Clara ed Eduardo a Napoli ma non sarà una visita di cortesia e nemmeno un bel ritorno. Le anticipazioni della Soap di Rai3 ci rivelano che la Curcio cercherà riparo a casa di Rosa dopo aver deciso di abbandonare il marito, a seguito di una dura discussione per un argomento per ora ancora oscuro. Noi qualche idea ce la siamo fatta ed ecco cosa pensiamo possa essere successo alla coppia che ci ha fatto battere il cuore nella scorsa stagione di Upas.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara arriva a casa di Rosa per tenersi lontano da Eduardo

Cominciamo con quello che sappiamo per certo. Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 7 all’11 aprile 2025, ci rivelano che Clara tornerà a Napoli e chiederà ospitalità a Rosa. La Picariello sarà sì felice di vedere la sua amica ma rimarrà presto senza parole quando scoprirà che la bionda sta scappando da Eduardo. Non si tratterà di una fuga per paura del marito quanto di una decisione presa dopo una dura discussione con il Sabbiese, avvenuta su un argomento su cui Clara è molto suscettibile. Le anticipazioni della Soap non ci rivelano, almeno per ora, quale motivazione ci sarà dietro a questa separazione ma ci dicono che la mamma di Federico sarà determinata a mantenere le distanze dal compagno e a non seguire le sue scelte.

Un Posto al Sole: Rosa e Damiano coinvolti nella crisi tra Clara ed Eduardo

Clara chiederà a Rosa di aiutarla e di poter stare a casa sua e, nel corso delle puntate sicuramente spiegherà cosa è successo tra lei ed Eduardo. Quello che sta trapelando in queste ore è il fatto che Sabbiese ha preso una decisione che la moglie non vuole accettare e che, una volta arrivato pure lui a Napoli, non potrà trattenersi per troppo tempo. Nella faccenda saranno coinvolti sia Rosa, che ospiterà la sua amica e cognata (ricordiamo che la Picariello è la sorellastra di Eduardo), sia Damiano, amico d’infanzia dell’ex boss. I genitori di Manuel dovranno fare fronte a una crisi che rischia di separare per sempre la coppia per cui abbiamo tifato nel corso della scorsa stagione di Un Posto al Sole, per l’immensa gioia di Alberto, che potrebbe avere l’occasione di stare accanto al suo piccolo Federico e perché no, pure di riprovarci con Clara.

Cosa è successo a Clara ed Eduardo? Ecco le nostre ipotesi sulle prossime puntate di Un Posto al Sole

Clara ed Eduardo hanno deciso di non vivere più a Napoli e di ricostruirsi una vita altrove. Decisione presa di comune accordo e sicuri di non correre più i pericoli di una volta. Ma le cose potrebbero cambiare. La Curcio tornerà a casa con un groppone in gola e con la determinazione di non dare retta a suo marito. Temiamo che Eduardo abbia sconvolto la vita della sua famiglia con una scelta piuttosto drastica, magari un trasferimento all’estero, che alla moglie potrebbe non essere piaciuto. È chiaro che entrambi, vivendo in Italia, hanno la possibilità di poter tornare in Campania quando desiderano mentre con un cambiamento così drastico di paese e persino di continente, le cose si complicherebbero. Clara potrebbe non essere disposta ad accettarlo. Eduardo potrebbe però aver ricevuto un’allettante proposta di lavoro, quella che aspettava per poter dare alla propria famiglia una vita migliore.

C’è anche l’opzione che Sabbiese abbia ripreso la vita criminale. Questa è un’idea che speriamo venga confutata, soprattutto perché significherebbe che Clara sia scappata davvero per paura di finire di nuovo nei guai. L’unica certezza è che Eduardo non avrà molto tempo per stare a Napoli e questo o perché non può rimanere in città per via dei suoi loschi traffici o perché il nuovo lavoro lo aspetta e lui non può tardare. Scopriremo molto presto cosa succederà e speriamo di non vedere la loro coppia sfasciata; sarebbe una vittoria per Alberto e per noi, sinceramente, non se la meriterebbe!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.