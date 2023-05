Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerruti deluso da Mariella, Micaela pronta a prendersi le sue responsabilità

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Cerruti sarà molto deluso da Mariella per la storia della crociera. Nel frattempo Micaela è pronta a prendersi le sue responsabilità per la questione dei video del Caffè Vulcano. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3 il vigile Sasà Cerruti si sentirà tradito dalla sua storia amica, Mariella a causa di una storia che coinvolge anche sua sorella Bice. Inoltre, al Caffè Vulcano, l'attività social di Micaela e la pubblicazione di quel famoso video che incastrava Alberto Palladini potrebbe avere conseguenze gravi per il bar di Silvia e spingerà la giovane Cirillo a farsi avanti per prendersi le sue responsabilità!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Sasà Cerruti deluso da Mariella si confida con un "silenzioso" amico

Mariella e Bice hanno deciso di organizzare una crociera, ma da questo progetto è escluso il gentile vigile Cerruti. Quest'ultimo quando saprà della situazione, non potrà fare a meno di restare deluso dal comportamento della sua storica amica e confidente. Sasà infatti ha sempre potuto contate su Mariella, ma vedendosi escluso così dal viaggio che la vigilessa e Bice hanno organizzato gli ha spezzato il cuore. La crociera sarà un modo per le coppie di rilassarsi e Mariella non vede l'ora di organizzare tutto nei minimi particolari, con Guido, invece, sempre più preoccupato di dover mantenere il segreto di Sergio, il marito di Bice. Ma a quanto pare, Cerruti non è affato contento di essere stato escluso e non potrà fare a meno di farlo notare alla sua cara amica e collega. Inoltre, sembra che il vigile si confiderà con un "silenzioso" amico, qualcuno che anche senza parlare, sarà per lui un prezioso amico e lo consolerà. Di chi si tratterà?

Un Posto al Sole: Micaela e il video incriminato che incastra Alberto!

Per rilanciare il Caffè Vulcano, a Diego e Nunzio era venuta l'idea di assumere una social media manager che sapesse promuovere e riportare in auge lo storico bar di Silvia. Micaela si era offerta e sembrava che il mondo dei social non avesse segreti per lei, tanto che i video promozionali per il bar sembravano avere successo. Peccato, però, che in uno di essi la sprovveduta Cirillo abbia ripreso anche il tradimento di Alberto Palladini e così abbia innescato una catena di eventi che ha portato Clara ad allontanarsi da Alberto, fino alla decisione di lasciarlo. L'avvocato era furioso, tanto da presentarsi al Caffè per minacciare Silvia e i suoi soci che gliel'avrebbe fatta pagare. Nunzio e Diego avevano deciso di non rivelare che la responsabile della pubblicazione del video era Micaela preferendo assumersi la colpa. Il Cammarota aveva anche raccontato tutto alla Cirillo, la quale però con il suo solito fare scanzonato aveva preso tutto alla leggera, limitandosi a constatare che era Alberto in torto e che era contenta che i suoi contenuti fossero diventati virali.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela decide di assumersi le sue responsabilità

Alberto è furioso per il video che lo incastrava e che ha portato Clara a lasciarlo, ma oltre a voler riportare la sua ex compagna a Palazzo Palladini e riconquistarla, ha deciso anche di farla pagare ai responsabili della pubblicazione del video. Il Palladini è però convinto che siano stati Nunzio e Diego a orchestrare tutto e deciderà di dirigere la sua furia contro di loro. Non sa, invece, che dietro i canali social del Caffè c'è l'intraprendente e un po' svampita Micaela Cirillo, la quale fino a questo momento non sembra curarsi della situazione che ha creato. Tuttavia, persino Micaela è diventata più matura e non è la ragazza scapestrata di tanti anni fa, percio, deciderà di assumersi le sue responsabilità e farsi avanti per dire la verità, accettando tutte le conseguenze che verranno.

