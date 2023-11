Un Posto al Sole Anticipazioni, arriva Isabella, la madre di Riccardo: Michele pronto a innamorarsi di lei?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, come ci svelano le Anticipazioni, arriverà Isabella, madre di Riccardo Crovi e sembra che Michele proverà un'immediata attrazione per lei. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che, finalmente, conosceremo Isabella, la madre di Riccardo Crovi. La donna, dalle parole del figlio, è il suo totale opposto e da anni non si frequentano, ma, in occasione del matrimonio con Rossella, la donna farà la sua comparsa e sembra che Michele resterà particolarmente colpito dal suo fascino.

Un Posto al Sole Anticipazioni: arriva Isabella Crovi, la madre di Riccardo!

Riccardo e Rossella sono immersi nei preparativi per le loro nozze, nonostante la dottoressa non riesca a non capacitarsi dell'assenza di tutta la famiglia del suo fidanzato alle loro nozze. Come le ha più volte ribadito Riccardo, infatti, il Crovi non ha rapporti con nessuno dei suoi consanguinei e, in particolare, con sua madre, Isabella. La donna è stata descritta dal dottore come il suo totale opposto e con lei non parla da anni, perciò, averla alle nozze sarebbe per lui una totale ipocrisia. Le Anticipazioni svelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3 farà la sua comparsa proprio Isabella! La donna apparirà al Caffè Vulcano e affermerà di voler ricucire il rapporto con suo figlio Riccardo. Come affermato anche dal Crovi, infatti, sua madre non gli è mai stata molto vicina, al contrario di Michele e Silvia che con la sua Ross hanno sempre fatto di tutto per esserci. Le belle intenzioni di Isabella, tuttavia, la porteranno a immischiarsi anche troppo nei preparativi delle nozze, scatenando il fastidio di Silvia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele resterà affascinato da Isabella!

L'arrivo di isabella scatenerà non poche emozioni altalenanti negli inquilini di Palazzo Palladini e, in particolare in Silvia e Michele, ma per ragioni totalmente opposte. Il giornalista, infatti, in questo periodo così turbolento dal punto di vista lavorativo, resterà particolarmente affascinato dalla nuova arrivata, così distinta e seducente per lui, tanto che tra i due nascerà un immediato feeling. Anche Rossella sembrerà instaurare un bel rapporto con la futura suocera, soprattutto, perché vorrà aiutarla a ricucire i rapporti con il suo Riccardo. Quest'ultimo, invece, sarà sempre più dubbioso circa il ritorno della donna nella sua vita, soprattutto, in un momento così delicato come i preparativi delle sue nozze.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: la presenza di Isabella scatenerà la gelosia di Silvia?

Come ci svelano le Anticipazioni, l'arrivo di Isabella Crovi provocherà un cambiamento negli equilibri sentimentali di Michele e anche di Silvia: complice l'antipatia per la donna, che sembra decisa a intromettersi nei preparativi per le nozze di Rossella e Riccardo, Silvia si troverà a scontrarsi in più di un'occasione con la futura consuocera, anche perché Isabella e Michele sembrano andare fin troppo d'accordo e questo provocherà una certa gelosia nella proprietaria del Caffè Vulcano. In più il carattere autoritario della nuova arrivata potrebbe mettere a dura prova la pazienza di Silvia e spingerla a scontrarsi con lei. Cosa succederà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.