Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice ritorna a Napoli, sarà lei a occuparsi di Radio Golfo 99?

Il ritorno di Alice, l'amata nipotina di Marina Giordano, è arrivato nelle ultime puntate di Un Posto al Sole. Il suo arrivo a Napoli è conciso con le operazioni di Roberto Ferri per l'acquisizione di Radio Golfo. Sarà solo una coincidenza? Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che il ritorno di Alice a Napoli potrebbe collegarsi alle operazioni che Roberto Ferri ha in mente di attuare per Radio Golfo 99. La giovane nipote di Marina Giordano, infatti, dimostrerà ancora una volta di avere un certo spirito d'iniziativa e farà un'inaspettata proposta all'imprenditore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice ritorna a Napoli e inizia a frequentare Radio Golfo

Come ci rivelano le Anticipazioni della Soap di Rai3, Marina farà ritorno a Napoli e con lei ci sarà l'amatissima nipotina Alice. La ragazza tornerà in un momento molto difficile per la vita matrimoniale della nonna: i rapporti con Roberto Ferri, infatti, non sono dei migliori e, perciò, la sua presenza solare a Palazzo Palladini non farà che distendere l'atmosfera e magari aiutare Marina e Roberto a fare pace. La giovane è molto più matura rispetto al suo ultimo soggiorno a Napoli e sembra intenzionata a crearsi un futuro lavorativi nella città. Perciò, inizierà a frequentare Radio Golfo 99, proprio mentre Roberto inizia a progettare degli importanti cambiamenti per la radio e che lo porteranno a scontrarsi con Filippo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice pronta a lavorare in radio? La proposta a Roberto Ferri

Le tensioni tra Filippo e suo padre per la gestione di Radio Golfo 99 inizieranno a farsi sentire: la diversa visione del mondo degli affari dei due imprenditori, infatti, li spingerà a non riuscire a trovare un punto di contatto e metterà in crisi il loro legame. L'arrivo di Alice, tuttavia, potrebbe rappresentare una soluzione ai loro problemi. La ragazza, infatti, fin da quando gli spettatori hanno memoria, ha sempre avuto una parlantina sciolta e disinvolta e non poche ambizioni. Due anni fa, quando aveva intrapreso una relazione clandestina con Nunzio, era giunta a Napoli con il sogno di diventare una importante influencer. Ma, questa volta, la Pergolesi potrebbe trovare più interessante lavorare in Radio! Sarà lei a diventare il nuovo volto di Radio Golfo 99, in modo da attirare un pubblico più giovane? Le Anticipazioni rivelano che la nipote di Marina farà a Roberto un'inaspettata proposta: che voglia chiedergli di poter gestire qualche programma? Conoscendo l'intraprendenza della giovane Alice non ci sorprenderebbe di certo!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice troverà anche l'amore a Radio Golfo?

Ovviamente, la frequentazione di Alice della redazione di Radio Golfo 99 potrebbe non riguardare solo uno sviluppo in senso lavorativo. Ma la giovane Pergolesi potrebbe anche incontrare un nuovo interesse amoroso. Le Anticipazioni non ci dicono nulla, se non che durante una giornata trascorsa alla Radio, Alice farà un incontro interessante e piacevole. Che si tratti di un nuovo amore per la nipotina di Marina? E sarà forse questo nuovo interesse a spingerla a voler lavorare in Radio? Dopotutto, quando si fece assumere come cameriera al Caffè Vulcano, era perché desiderava restare il più vicina possibile a Nunzio...Chissà cosa combinerà questa volta!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.