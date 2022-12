Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice e Marina distrutte. Un ritorno inaspettato risolverà la situazione?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi della Soap di Rai1 vedremo Alice prendere una decisione molto dura che metterà molto paura a Marina. La situazione potrebbe diventare ingestibile, tanto da costringere qualcuno a tornare a Napoli.

La prima settimana del 2023 sarà molto difficile per Alice e Marina. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che negli episodi della Soap, in onda dal 2 al 6 gennaio 2023, vedremo la Pergolesi perdere il controllo e fare delle scelte che condizioneranno la sua vita e faranno spaventare tantissimo sua nonna. Si creerà una situazione talmente tanto difficile e che, molto probabilmente, costringerà qualcuno di molto lontano, a tornare a casa.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Alice pensa di avere una chance dopo l'addio di Chiara

Nunzio sarà terrorizzato dal Capodanno. Vi abbiamo già anticipato che il Cammarota comincerà a tremare all'idea di partecipare alla festa organizzata da Alice e cercherà di convincere Chiara a non partecipare. Vi riveliamo che i suoi timori purtroppo saranno fondati e la serata andrà malissimo, con una Pergolesi scatenata, che riuscirà persino a far ingelosire lo chef. Ma sarà quello che succederà nel nuovo anno a far precipitare le cose. La Petrone, prima di lasciare Napoli e forse dopo aver capito che tra il suo fidanzato e Alice c'è stato qualcosa, darà al suo compagno un ultimo bacio, spingendolo a rifarsi una vita con una persona meno problematica di lei. Non si comprende ancora se tra Chiara e Nunzio sarà davvero un addio ma quello che di fanno capire le Anticipazioni è che il figlio di Franco sarà molto colpito dalle parole della fidanzata – o ex – e si sentirà in colpa. Alice invece penserà finalmente di avere campo libero.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice prende una decisione drastica

Con la partenza di Chiara, Alice penserà di avere finalmente la chance che sperava con Nunzio. Ma le cose non andranno come da lei sperato. Il Cammarota faticherà tantissimo a rassegnarsi alla lontananza dalla Petrone e non si lascerà andare con la Pergolesi. Questa situazione, intuiamo, darà molto fastidio alla ragazza, tanto da farle perdere la testa e farle prendere una decisione molto drastica. Per le prossime puntate della Soap si parla addirittura di tragedia. Sul web circolano notizie allarmanti che annunciano che Alice e la sua famiglia, affronteranno dei momenti molto critici. C'è chi parla di gravidanze inaspettate e c'è chi parla di abbandoni definitivi. Per il momento non si hanno certezze di quanto accadrà ma sappiamo che Marina sarà molto spaventata da quello che combinerà la nipote e dovrà rimboccarsi le maniche ancora una volta.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un ritorno a Napoli aiuterà Alice?

Quello che è certo, in tutta questa situazione, è che Alice finirà per mettersi in qualche situazione complicata, forse involontariamente. Tutto questo porterà grandi cambiamenti e molte relazioni saranno destinate a rompersi e guastarsi. Ma si vocifera anche di un grande ritorno, non troppo inatteso. Elena, chiamata da sua madre, potrebbe fare capolino a Napoli. Non si comprende se la Giordano tornerà a casa per riportare all'ordine la figlia o se dovrà portare cattive notizie a casa. Supponiamo solo che la presenza della figlia di Marina non sarà di certo casuale e non sarà legata alle vacanze di Natale, che per tanti anni ha passato allegramente a Londra, senza tornare a Palazzo Palladini. Ne vedremo insomma delle belle in questo inizio di 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.