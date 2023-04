Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto scoperto. Clara lo lascia e qualcuno potrebbe volerla vendicare...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate in arrivo su Rai3, Clara scoprirà il tradimento di Alberto. La Curcio deciderà di tagliare i ponti con il suo compagno ma qualcuno potrebbe pensare di vendicarla e di farla pagare al Palladini per il suo comportamento.

Per Alberto Palladini si prevedono disastri. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nelle puntate della prossima settimana, Clara scoprirà che il suo compagno la tradisce e deciderà di lasciarlo. Ma attenzione a quello che potrebbe succedere dopo questa decisione della Curcio. Qualcuno potrebbe voler vendicare la dolce Clara e Alberto potrebbe finire nel mirino di qualcuno che sembra non averlo mai sopportato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara scopre il tradimento di Alberto

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda la prossima settimana, dal 17 al 21 aprile 2023, Alberto cercherà di fare di tutto per nascondere il suo tradimento e per riconquistare Diana. L’avvocato non si rassegnerà al fatto che l’architetto gli abbia dato picche e che, non volendo alcuna complicazione, abbia deciso di avere con lui solo un rapporto professionale. Questa scelta, che ha già scosso il Palladini, lo tormenterà anche nei prossimi episodi. Per lui però le cose si metteranno male. Un video registrato da Micaela lo porterà ad avere le spalle al muro e permetterà a Clara di scoprire tutto. Per la Curcio sarà un duro colpo è un boccone amaro da digerire.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara lascia Alberto

Clara scoprirà che Alberto non è cambiato per nulla e che è rimasto l’uomo falso e approfittatore come un tempo. Per la ragazza sarà una scoperta molto dura, che la porterà a prendere una decisione - definitiva - per la sua vita e per quella del piccolo Federico: lasciare il Palladini. La Curcio non ci penserà troppo e troncherà ogni rapporto con il suo compagno, ferita e furiosa per quello che è successo. L’avvocato si troverà da solo e forse potrebbe dover affrontare una situazione potenzialmente pericolosa. Qualcuno, molto vicino a Clara, potrebbe volersi vendicare di lui.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto vittima di una spietata vendetta?

Clara lascerà Alberto ma la faccenda potrebbe non chiudersi qui. La Curcio sarà ovviamente molto sofferente e la sua sofferenza potrebbe trovare giustizia, anzi vendetta. Temiamo infatti che Sabbiese, il boss amico di infanzia di Clara, possa volerla far pagare ad Alberto. Nelle scorse puntate abbiamo visto come Edoardo sia molto protettivo nei confronti della sua vecchia amica e come abbia goduto nel cogliere in fallo Alberto. Il boss potrebbe quindi voler dare una bella lezione all’uomo che si è permesso di far soffrire la sua Clara. Il suo scopo sarà però solo quello di vendicarsi o di conquistare la ragazza e di riportarla nel loro quartiere?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.