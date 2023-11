Un Posto al Sole Anticipazioni: addio a Rosa e Manuel, un terribile attentato sconvolge Palazzo Palladini?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Rosa e Manuel potrebbero restare coinvolti nell'attentato ordito da Eduardo Sabbiese ai danni di Damiano. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la vita degli inquilini di Palazzo Palladini sarà sconvolta da una terribile vicenda: contro Damiano si sta preparando la vendetta di Edoardo Sabbiese ed è molto probabile che a pagarne le conseguenze saranno Rosa e il piccolo Manuel. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo vuole vendicarsi! Per Damiano è finita!

Purtroppo, il doppio gioco di Damiano contro Eduardo, suo ex migliore amico d'infanzia, è stato scoperto e il boss non ha certo intenzione di fargliela passare liscia. Istigato anche dai suoi scagnozzi, il Sabbiese deciderà di organizzare una contromossa che il poliziotto di certo non si aspetta e che lo metterà con le spalle al muro. Tony sarà pronto a intervenire per eliminare di persona il traditore, ma Eduardo potrebbe invece optare per un'altra strada, che tolga definitivamente di mezzo Damiano...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa e Manuel sono in pericolo!

Il piano del clan di camorristi è quello di organizzare un attentato e farla pagare a Damiano, colpevole di averli ingannati con un astuto doppio gioco. Nonostante l'amicizia che ancora li lega, Eduardo non può lasciare impunito questo comportamento del poliziotto, perché rischierebbe di minare il suo potere all'interno della cerchia di criminali su cui comanda. Perciò, anche se con diversi dubbio, il Sabbiese organizzerà un attentato ai danni del suo ex migliore amico, ma a pagarne le conseguenze saranno Rosa e Manuel, che finiranno coinvolti loro malgrado!

Trame e Anticipazioni di Un Posto al Sole: Rosa e Manuel saranno le sole vittime dell'attentato? Spunta un altro nome, quello di...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che nell'attentato resteranno coinvolti Rosa e Manuel, mentre Damiano ne uscirà illeso! Tuttavia, da alcuni indizi, sembra che non soltanto l'ex compagna del poliziotto e il loro bambino rischieranno grosso a causa di questo gesto scellerato. Sembra, infatti, che il nome di Eduardo non comparirà più nelle prossime anticipazioni, facendo sorgere un dubbio: che il boss decida all'ultimo di tentare di salvare Damiano? Forse, preso dai rimorsi per le sue azioni, Eduardo cambierà idea all'ultimo e proverà a salvare la famiglia del suo unico vero amico...con conseguenze tragiche per lui....

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50