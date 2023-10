Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2023: Roberto e Marina vicini a un accordo con Ida. Lara vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Marina faranno a Ida una proposta molto importante e Lara vorrà vendicarsi.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 6 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Roberto e Marina saranno molto vicini a un accordo con Ida. I due faranno alla ragazza un’importante proposta e lei potrebbe decidere di accettare. Lara vorrà prendersi la sua vendetta contro Marina, l’unica vera responsabile di quello che sta succedendo. Intanto Michele confesserà di non aver ancora superato la separazione da Silvia, che riceverà una notizia inaspettata. Guido cercherà di dare una mano a Gerry ma le cose non andranno come da lui previsto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto, Marina e Ida vicini a un accordo. Lara è furiosa

Marina ha fermato la fuga di Ida, rivelandole un ricordo molto doloroso del suo passato. La Giordano si è esposta tantissimo con la mamma di Tommaso ma sembra aver ottenuto quello che desiderava. Ida ha infatti cominciato a prendere in considerazione, seriamente, la proposta di Roberto e anzi sembrerà trovare con lui e sua moglie, un accordo. Questo manderà Lara su tutte le furie. La Martinelli vorrà vendicarsi di Marina, il cui ritorno a casa ha rovinato tutti i suoi piani.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele ha nostalgia di Silvia

Michele e Silvia sono ormai separati da tempo ma hanno comunque mantenuto dei buoni rapporti. Forse per questo e per la loro vicinanza, soprattutto in occasione delle imminenti nozze di Rossella, porterà il Saviani ad avere molta nostalgia della sua ex. Intanto Silvia riceverà una notizia inaspettata e che sembra non essere del tutto positiva.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido cerca invano di aiutare Gerry

Guido non può assolutamente permettere che Gerry stia così male e venga trattato in modo così sprezzante e cinico da sua madre. Il Del Bue interverrà per dargli una mano ma le cose non andranno come da lui sperato. Ogni tentativo di aiutarlo, non andrà in porto. E ora? Cosa succederà? Il vigile troverà un altro modo per dare il suo sostegno al ragazzino, in evidente difficoltà?

