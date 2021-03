Un Posto al Sole Anticipazioni 5 marzo 2021: Rossella si riavvicina a Patrizio ma lui pensa a Clara...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Patrizio è in crisi. Se da una parte si sente in colpa per il bacio dato a Clara, dall'altra il ragazzo non può fare a meno di esserne felice. A peggiorare la situazione ci si mette Rossella, decisa a riavvicinarsi seriamente a lui. Intanto Filippo, preoccupato per suo padre, tenta di metterlo in guardia da Lara. Roberto però sembra sottovalutare la pericolosità della Martinelli che – all'improvviso – prende una preoccupante iniziativa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara si consola con Patrizio

Clara tra le braccia di Patrizio? Era un qualcosa che non ci saremmo aspettati di rivedere almeno non dopo che Alberto sembrava essersi finalmente preso le sue responsabilità. Ma per il Palladini non è semplice dare un colpo di spugna a tutto il suo passato e certamente non è possibile – ora come ora – inimicarsi Barbara. L'avvocato ha così deciso di non sostenere Clara nella sua guerra contro la Filangeri. Questo ha però provocato una nuova frattura tra loro. La Curcio ha cercato consolazione nell'unica persona in grado di ascoltarla davvero e che non cercasse di prendere, in qualche modo, le difese di Alberto. Questa persona è Patrizio. Tra lei e il ragazzo è scoccato un bacio, che ha mandato in confusione il Giordano.

Rossella si riavvicina a Patrizio ma lui pensa a Clara, nella puntata di Un Posto al Sole del 5 marzo 2021

Patrizio è molto confuso. Clara l'ha baciato e forse sarebbe successo qualcosa di più. Il giovane non sa come reagire alla situazione. La Curcio è visibilmente disperata e lui non ha mai negato di essere attratto da lei. Ma ultimamente le cose si sono complicate. Rossella è infatti decisa a tornare sui suoi passi e a ricominciare una relazione con il Giordano. Dopo la loro notte d'amore, sembra proprio che la Graziani si sia invaghita di nuovo del suo ex. E ora cosa farà Patrizio? Correrà tra le braccia di Ross o coronerà il suo sogno con Clara?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo mette in guardia Roberto ma è troppo tardi

Filippo ha sempre guardato Lara con un certo sospetto. Il Sartori non ha mai apprezzato la vicinanza della donna a Roberto e come figlio premuroso – e spaventato per i Cantieri – ha messo più volte in guardia suo padre da lei. Ma il Ferri non ha mai dato tanto peso alle sue parole. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto non ascolterà neanche stavolta Filippo ma dovrà presto ricredersi. La Martinelli prenderà infatti una decisione inaspettata, che non solo lascerà a bocca aperta tutti quanti ma metterà in serio pericolo la stabilità dell'azienda nautica.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.