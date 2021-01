Un Posto al Sole Anticipazioni 5 gennaio 2021: Marina dice addio alla sua vecchia vita...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina è turbata dal ricovero di Fabrizio, che è finito in ospedale in condizione critiche. Dopo aver scoperto che Roberto è la causa della terribile sorte del suo amante, la Giordano decide di cambiare vita per sempre. Mentre Raffaele e Diego avranno una discussione che porterà alla luce le loro profonde differenze, Bianca e Jimmy dovranno affrontare le conseguenze della loro bugia.

Marina cambia vita nella Puntata di Un Posto al Sole del 5 gennaio 2021

Fabrizio ha pagato le spese del sordido piano di Roberto Ferri. L’ex marito di Marina ha ottenuto la sua vendetta ad un prezzo molto alto, ma è deluso dal fatto che tra lui e la Giordano vi siano ormai delle crepe irreparabili. Mentre l’atteggiamento di Roberto diventa sempre più ambiguo, mettendo in luce il retaggio di un vecchio sentimento nei confronti di Marina, la donna è distrutta per il ricovero di Fabrizio e decide di dare una svolta alla sua vita. La Giordano abbandonerà per sempre intrighi e sotterfugi oppure concentrerà tutte le sue energie in un’ultima, articolata, vendetta?

Un Posto al Sole, Anticipazioni: Raffaele contro Diego

Mentre Marina è pronta ad apportare un cambiamento epocale alla sua vita, Raffaele e Diego sembrano proprio non andare d’accordo. Il solare portiere di Palazzo Palladini affronta il figlio su una questione spinosa e i due hanno una discussione, che mette in luce la loro differente visione della vita. Raffaele e Diego si trovano così davanti a due alternative: accettare che entrambi abbiano ideali molto forti, seppur contrastanti, e cercare di imparare l’uno dall’altro, oppure affaticarsi in una guerra silenziosa nel tentativo di cambiarsi a vicenda.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca e Jimmy costretti a confessare

Le festività natalizie hanno portato tanta malinconia nel cuore della piccola Bianca, triste per l’assenza dei suoi genitori. Fortunatamente un regalo inaspettato ha fatto tornare il buonumore alla bambina che ha potuto sfogare la sua frustrazione con il suo nuovo boomerang. Bianca combinerà un guaio con il nuovo giocattolo, coinvolgendo Jimmy che accetterà di mantenere il suo segreto. I due bambini, tuttavia, scopriranno a loro spese che una bugia non è mai giusta, neppure quando è piccola e detta a fin di bene.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.