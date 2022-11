Un Posto al Sole Anticipazioni 4 novembre 2022: Filippo ha brutte notizie per Roberto

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 novembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Filippo prenderà coraggio e rivelerà a Roberto di Marina e Fabrizio e del loro presunto ritorno di fiamma. Ma il Ferri non ci crederà neanche per un minuto.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 novembre 2022, in onda su Rai3 alle ore 20.50. Ecco le Trame dell'episodio della Soap italiana che ci fa compagnia dal lunedì al venerdì: Filippo ha brutte notizie da riferire a suo padre. Il ragazzo ha scoperto che molto probabilmente Marina è tornata tra le braccia di Fabrizio e a causa di questo ritorno di fiamma, la Giordano ha deciso di lasciare il Ferri. Ma quest'ultimo non crederà a una sola parola di quello che gli dirà il figlio. Il manager si convincerà sempre più che ci sia sotto qualcos'altro e grazie a una sua intuizione, potrebbe riuscire a salvare Marina. Intanto Viola fa la conoscenza di Manuel, il figlio di Damiano e di sua madre Rosa. Ma non sarà tanto il piccolo a preoccuparla quanto la sua mamma. Intanto Silvia ha deciso che è giunto il momento di parlare con Michele di qualcosa di molto delicato, che riguarda entrambi.

Filippo mette in guardia Roberto ma lui... ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 4 novembre 2022

La situazione di Marina si fa sempre più complicata ma la svolta potrebbe essere dietro l'angolo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Filippo correrà da suo padre per dargli di alcune informazioni giunte alle sue orecchie e che lui deve sapere. Il ragazzo gli rivelerà di essere a conoscenza di un presunto ritorno di fiamma tra Marina e Fabrizio e di sospettare che sia proprio questo il motivo per cui la Giordano se n'è andata. Ma nella puntata del 4 novembre 2022, vedremo il Ferri scuotere la testa energicamente e rifiutare di credere a un simile scenario. Dopo aver avuto un confronto con Fabrizio, Roberto si è convinto che ci sia altro sotto e che la scomparsa della sua compagna non sia causale. E le sue impressioni assumeranno un colore più vivo grazie a un'altra delle sue intuizioni, che lo porteranno sulla strada giusta per salvare la sua fidanzata.

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntata del 4 novembre 2022: Viola fa la conoscenza di Rosa e Manuel

Viola ha fatto una proposta allettante a Damiano. Tutto questo per aiutarlo a risolvere il problemi del figlio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Bruni, nella puntata del 4 novembre 2022, incontrerà Manuel e Rosa. Viola rimarrà sorpresa non tanto dal bambino quanto da sua madre, che le lascerà una strana sensazione di paura e preoccupazione. Cosa sta succedendo alla donna? Qualcosa per cui tenersi sull'attenti?

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 novembre 2022: Silvia e Michele a un bivio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 4 novembre 2022, Silvia prenderà coraggio e deciderà di rivelare a Michele un problema comune, che l'attanaglia da qualche tempo. La Graziani raggiungerà quindi il suo ex marito per parlargliene ma troveranno un accordo o sarà qualcosa che per lo speaker sarà impensabile concedere? Lo scopriremo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 31 ottobre al 4 novembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.