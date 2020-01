Un Posto al Sole Anticipazioni 22 gennaio 2020: Giulia cade in trappola! Marcello non è chi dice di essere...

Anticipazioni TV

Giulia cade nella trappola di Marcello mentre Marina prende una decisione molto importante dopo aver scoperto la verità su Fabrizio.

Nella puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 22 gennaio 2020 – mentre Arianna comincia a sentire sempre più il peso della distanza da Andrea, Giulia cade nel tranello di Marcello. La Poggi è sempre più coinvolta dal suo amico virtuale e non si accorge di correre dei grossi pericoli. Marina prende un'importante decisione dopo aver scoperto la verità su Fabrizio. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Giulia cade nell'inganno di Marcello in questa puntata di Un Posto al Sole del 22 gennaio 2020

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole abbiamo visto Giulia sempre più attratta dal suo amico virtuale. Diversamente da quanto sperato dalla Poggi, il primo appuntamento con Marcello è stato cancellato. L'uomo ha infatti raccontato alla sua amica di essere stato trattenuto da alcuni problemi economici e lei, incautamente, si è offerta di aiutarlo. Dopo qualche giorno di silenzio, Marcello si è rifatto vivo e ora sta coinvolgendo la nostra protagonista in un imbroglio, di cui lei stessa non si sta accorgendo. Intanto Arianna, dopo aver ricevuto una telefonata che non si aspettava, comincia a sentire la mancanza di Andrea e sente la loro distanza sempre più pesante.

Un Posto al Sole: Marina in bilico a causa di Fabrizio

Ai Cantieri si respira un'aria molto pesante. Marina è in difficoltà e Roberto è corso in suo aiuto. Di contro Fabrizio, disposto a tutto pur di dimostrarle il suo amore, le ha rivelato la verità sul suo conto. La Giordano si trova davvero in un vicolo cieco, in cui cammina in bilico come un equilibrista. A rischio non c'è solo la sua azienda ma anche la sua vita privata, in cui Ferri sembra essere tornato di prepotenza. Per risolvere questo fastidioso inghippo prenderà un'importante decisione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.