Un Posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2025: Niko ha preso la sua decisione ma ora sarà guerra con Valeria!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 20 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Niko ha deciso di accontentare Jimmy ma dovrà vedersela con Valeria!

Niko ha preso la sua decisione e per lui saranno sicuramente guai. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 febbraio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Poggi sarà pronto a rivelare a Jimmy della sua decisione di rimanere a Palazzo Palladini ma dovrà anche affrontare Valeria, sicuramente non contenta della sua scelta. Intanto Roberto sarà sempre più sotto pressione per il danno all’immagine che i Cantieri hanno subito dopo incidente dello yacht. Anche Gennaro Gagliotti sarà molto nervoso e cercherà di capire chi stia indagando su di lui. Michele andrà avanti con la sua inchiesta mentre Alice farà una scoperta sconvolgente.

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2025: Niko pronto ad affrontare Valeria

Niko è crollato! Poggi non ha potuto più fingere e ha rivelato a sua madre tutti i suoi sentimenti. Giulia ha consigliato a suo figlio di seguire il suo cuore, vincendo tutte le sue preoccupazioni e trovando il coraggio di affrontare i suoi problemi. Poggi le ha dato retta e ha preso la sua decisione: non si trasferirà da Valeria. L’avvocato sarà pronto a dire tutto a Jimmy e a rassicurarlo sul fatto che non lasceranno Palazzo Palladini. Dovrà però, molto presto, affrontare la sua fidanzata, che gli ha imposto un ultimatum. Niko sarà costretto ad affrontare il peso delle sue scelte ma sarà sicuramente molto contento di vedere suo figlio felice.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto in ansia!

Roberto è sempre più sotto pressione. Ferri sta cercando di impedire che l’immagine dei Cantieri venga distrutta per sempre. Lo scandalo dell’incidente allo yacht ha messo l’azienda in grande difficoltà e il manager e sua moglie stanno cercando di impedire che tutto il loro lavoro naufraghi. Sarà però molto difficile risolvere questa terribile situazione. Intanto anche Gennaro Gagliotti si troverà in difficoltà. C’è una talpa nella sua azienda e qualcuno lo sta tenendo d'occhio. L’imprenditore giurerà di stanare chi sta indagando su di lui e sulla sua azienda… e non gli lascerà scampo.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Alice fa una scoperta sconvolgente

Michele continuerà a indagare su Gagliotti ma finirà molto presto nei guai. Si perché non solo Gagliotti è sul piede di guerra ma anche perché Alice sta per scoprire una verità sconvolgente. La Pergolesi capirà che è Saviani la persona che sta indagando sull’azienda del fratello di Vinicio. La ragazza si troverà in grande difficoltà e non saprà come fare. Rivelerà al suo giovane amore cosa sta succedendo oppure manterrà questo segreto? Intanto Mariella sarà sempre più coinvolta da Mimmo, a cui ha dato un’altra possibilità.

