Un Posto al Sole Anticipazioni 2 marzo 2021: Jimmy riunisce Niko e Susanna!

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 2 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Niko e Susanna sono destinati a incontrarsi di nuovo ed è tutta "colpa" di Jimmy!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco ha chiesto un prestito a Roberto e ha risolto i problemi finanziari di Nunzio. Il Boschi decide di partire subito per riaccompagnare il figlio in Sicilia. Ma il suo progetto potrebbe incontrare diversi ostacoli. Una richiesta inaspettata, rischia di mandare a monte il viaggio. Intanto Niko decide di contattare Susanna per far contento Jimmy mentre continuano gli scontri tra i fratelli Cerruti. Salvo e Bice sembrano avere dei pareri discordanti riguardo alla cena con Morgana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Nunzio in partenza ma...

Franco ha risolto i problemi finanziari di Nunzio. Il Boschi ha scoperto cosa nascondeva suo figlio da super uomo qual è, ha deciso subito di intervenire. Il suo fiuto non l'ha ingannato neanche questa volta ma per salvare il ragazzo dagli aguzzini, ha dovuto indebitarsi con Roberto. Una scelta obbligatoria e che potrebbe rivelarsi molto pericolosa, visto che del Ferri non ci si può fidare al 100%. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i guai per Franco e Nunzio non sono finiti. Pronti a partire per la Sicilia, dovranno fare i conti con una richiesta inaspettata e che potrebbe coinvolgere proprio l'amministratore delegato dei Cantieri Flegrei. Sarà così? E di cosa si tratterà?

Jimmy riunisce Niko e Susanna nella puntata di Un Posto al Sole del 2 marzo 2021

Niko ha dovuto cedere! Non è stato possibile resistere al faccino dolce di Jimmy, desideroso di portare a casa un bel voto. Il piccolo Poggi ha chiesto al padre di mettersi in contatto con Susanna, per poterle fare un'intervista per un compito scolastico. L'avvocato si è così trovato costretto a chiamare la sua ex fidanzata e si prevede un incontro tra i due. Dopo un fugace scambio di messaggi dopo la scarcerazione di Emil, i ragazzi sono quindi destinati a rivedersi faccia a faccia. Ne vedremo delle belle e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno intendere che forse scoccherà di nuovo la scintilla. Chissà se sarà davvero così e se durerà!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lite tra fratelli! Bice e Salvo ai ferri corti

Per Salvo la situazione si sta facendo bollente. Bice non vuole proprio lasciarlo in pace e nonostante abbia tentato di metterla fuori gioco – facendo a Mariella una proposta sconvolgente – il povero Cerri deve fare i conti con l'impetuosità di sua sorella. Bice è infatti intenzionata a mettere il becco negli affari di cuore di Sasà e non intende certo essere tagliata fuori. I due si ritrovano a discutere animatamente riguardo alla cena con Morgana, la sorella di Bruno. Come andrà a finire? Verranno mai a capo di questa faccenda?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.