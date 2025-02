Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 17 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Micaela scopre che Niko ha convinto Jimmy e trasferirsi e decide di affrontarlo faccia a faccia. Voleranno insulti!

Niko riuscirà a convincere Jimmy a trasferirsi con lui da Valeria ma dovrà vedersela con Micaela. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 febbraio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Cirillo scoprirà che Poggi è riuscito nel suo intento e non gli permetterà di lasciare Palazzo Palladini prima di dirgliene quattro. La Cirillo si presenterà da lui e gli dirà a chiare lettere cosa pensa di lui. Intanto Giulia cercherà di alleggerire Luca e di non fargli pesare eccessivamente la sua malattia. Peccato però che quando il De Santis sembrerà essersi ripreso, ecco arrivare un altro momento difficile a rovinare tutto. Rossella ha denunciato Fusco e ora si sente più forte e determinata. Stavolta parrà davvero pronto a voltare pagina.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 febbraio 2025: Micaela insulta Niko

Micaela si è infuriata e ha dichiarato guerra a Niko. La Cirillo non ha sopportato che il padre di suo figlio abbia deciso di portare via Jimmy da casa sua e non vuole, in nessuno modo, che questo accada. La ragazza si troverà però con le spalle al muro. Scoprirà infatti che Poggi è riuscito a convincere il ragazzino a lasciare la loro casa e a voltare pagina, raggiungendo Valeria. Questo la manderà completamente fuori dai gangheri e deciderà di affrontare faccia a faccia il suo ex e di dirgli, una volta per tutte, cosa pensa di lui. Tra di loro voleranno insulti e il rancore a lungo tenuto a bada potrebbe diventare una vera e propria arma.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca sempre più in difficoltà

La malattia di Luca prosegue inesorabile. La cura sperimentale a cui il dottore si è sottoposto sta avendo dei risultati ma non sta impedendo che l’ex primario viva dei momenti di grande difficoltà. Giulia sta cercando e cercherà di alleggerire questo terribile peso. Purtroppo neanche il suo amore sta riuscendo a far tornare il sorriso al De Santis, che affronterà un altro momento difficile proprio nel momento in cui tutto sembrava andare meglio. Questo influirà pesantemente su di lui e su tutta la sua famiglia.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rossella di nuovo in pista

Rossella ha trovato il coraggio di denunciare Fusco e di non avere più paura delle vendette del dottore. Ross sa di avere il sostegno incondizionato di tutta la sua famiglia e sa anche di poter contare sulla dottoressa Sacchi, anche lei vittima dei giochetti del primario. Trovata la forza di uscire dal suo guscio di paura, la Graziani è finalmente di nuovo in pista e stavolta sembra proprio determinata a voltare pagina, definitivamente. Riuscirà a portare avanti la sua carriera a testa alta e senza più alcuna paura?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.