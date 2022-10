Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2022: Qualcuno ha rapito Marina? La Giordano è scomparsa!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 vedremo Marina scomparire nel nulla. Dopo una violenta lite, della Giordano non si avranno più tracce. Intanto tra Micaela e Manuela è guerra.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 14 ottobre 2022. Le Trame dei due episodi della Soap, in onda alle 20.50 su Rai3, ci rivelano che: tra Niko e Manuela le cose vanno alla grande. La Cirillo, nonostante quello che sta succedendo tra la gemella e il suo ex, si è riavvicinata al Poggi e lo sta aiutando a superare il triste momento che sta vivendo, dopo la morte di Susanna. Serena non è per nulla contenta delle azioni della sua sorellina e teme che questo riavvicinamento possa creare ancora più danni alla loro famiglia. Intanto Chiara deve prendere una decisione difficile. Il suo destino sembra non volerla a Napoli, almeno per il momento. Per affrontare il suo problema con la dipendenza da droghe, la ragazza deve lasciare la città. Nunzio andrà con lei o per il momento rimarrà con Katia e Franco? A Palazzo Palladini tornerà il terrore. Una nuova brutta notizia finirà per scuotere gli abitanti della grande ex villa della famiglia Palladini e Marina ne sarà la sfortunata protagonista. Il giorno prima della partenza per il consueto salone nautico, a cui partecipa tutti gli anni, la Giordano scompare. La donna, dopo una violenta discussione, non risponde più al telefono. Cosa le sarà successo? Fabrizio sarà tornato alla carica? Intanto a casa Cirillo-Sartori, Micaela e Manuela avranno un duro scontro. La madre di Jimmy, furiosa contro la gemella, le urlerà di non mettersi in mezzo e di allontanarsi immediatamente da Niko. Il tutto avverrà sotto gli occhi gelati di Serena e Filippo, preoccupati che questa situazione possa portare solo altro caos. Samuel invece, convinto dalle parole di Mariella, pensa che Nunzio voglia rubargli il posto da chef.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela circonda d'amore Niko

Niko non ha alcuna intenzione di lasciare campo libero a Micaela, soprattutto non dopo aver scoperto che la sua ex sta conquistando Jimmy e lo sta portando dalla sua parte. Il Poggi è furioso con la Cirillo ma può contare, inaspettatamente, sull'appoggio di Manuela. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, nonostante quello che sta passando la gemella, ha deciso di non schierarsi totalmente dalla sua parte e di aiutare l'avvocato a riprendere in mano la sua vita. Nella puntata di Upas del 13 ottobre 2022 la vedremo ricoprire Niko di attenzioni e amorevoli cure, scatenando però la reazione indignata della sua famiglia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chiara deve lasciare Napoli

Un duro faccia a faccia ha impegnato Chiara nella puntata di Un Posto al Sole del 12 ottobre 2022. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che dopo aver affrontato chi non ha mai creduto in lei e anzi ha cercato di metterle i bastoni tra le ruote, la Petrone si troverà a dover affrontare un'altra difficile novità. Per potersi curare al meglio, dovrà lasciare Napoli. Il centro di disintossicazione che potrebbe accoglierla è infatti lontano da casa e c'è da chiedersi se Nunzio, questa volta, deciderà di seguirla o l'aspetterà da Katia e Franco. Quale sarà il destino di questa coppia, duramente messa alla prova?

Marina scompare in Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2022

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di Upas del 14 ottobre 2022 vedremo arrivare un nuovo mistero a Palazzo Palladini. Protagonista di questo nuovo giallo, che promette di far tremare le fondamenta della grande villa, sarà Marina. Prima della partenza per il Salone Nautico, a cui partecipa tutti gli anni, la Giordano si troverà ad affrontare una violenta discussione con un per ora misterioso interlocutore, che potrebbe essere proprio Fabrizio. Nella puntata dell’11 ottobre 2022 abbiamo scoperto che è stato il Rosato ad avvelenare Roberto e Marina. Ma sarà lui anche stavolta? Rapirà lui la Giordano, desideroso di vendetta? Gli indizi portano tutti a lui e quel che è certo è che la Signora di Upas vivrà un vero incubo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Micaela e Manuela è guerra

Serena è scandalizzata. Manuela ha deciso di non schierarsi totalmente dalla parte della sorella e si sta avvicinando sempre più a Niko. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Micaela rimarrà senza parole. Come può la sua gemella voltarle le spalle così facilmente? Le Anticipazioni ci rivelano anche che le due sorelle finiranno per scontrarsi violentemente, tutto questo sotto gli occhi di Serena e Filippo, incapaci di dare un freno a questa assurda situazione. Micaela imporrà alla sorella di farsi da parte e di non peggiorare la situazione ma la sua gemella le darà retta o continuerà a stare intorno al Poggi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel teme che Nunzio gli voglia soffiare il posto da chef

Nella puntata di Un Posto al Sole del 14 ottobre 2022 ci sarà posto anche per argomenti più leggeri. Samuel e Nunzio saranno protagonisti di un siparietto tragicomico che vedrà il Picirillo guardare con sospetto il suo amico. Messo in guardia dalle incaute parole di Mariella, Samuel comincerà a temere che il Cammarota – tornato a Napoli – voglia soffiargli il posto da chef. Ma si tratterà di un equivoco bello e buono ma che farà tremare il Vulcano per qualche ora.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 ottobre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.