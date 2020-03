Un Posto al Sole Anticipazioni 10 marzo 2020: Il confronto decisivo tra Serena e Filippo

Anticipazioni TV

Serena e Filippo sono arrivati allo scontro definitivo e Niko dovrà far loro da mediatore. Fabrizio intanto fa i conti con i fantasmi del suo passato.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 10 marzo 2020 – Marina cerca di aiutare Fabrizio che deve fare i conti con i fantasmi del passato. Guido e Michele guardano con ammirazione e orgoglio Vittorio, diventato molto più maturo mentre Niko deve fare da mediatore tra Serena e Filippo, arrivati al confronto decisivo sul loro futuro. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Fabrizio tormentato dai fantasmi del passato in questa puntata di Un Posto al Sole del 10 marzo 2020

Marina sta facendo di tutto per aiutare Fabrizio, convinta che il ragazzo non abbia volontariamente ucciso suo zio. Roberto le sta sempre più vicino e l'aiuta a essere forte in questa situazione diventata insostenibile. Il Rosato sta attraversando uno dei momenti più bui della sua vita e deve fare i conti con il dramma interiore e i fantasmi del suo passato. Chissà se il sostegno della Giordano riuscirà a non farlo cadere nel baratro. Intanto Michele e Guido sono molto felici per la versione di Vittorio più matura e consapevole, che stanno vedendo.

Un Posto al Sole: Serena e Filippo alla resa dei conti

Serena ha deciso di procedere con le carte per la separazione e si è rivolta a Niko. Il Poggi – già impegnato nella trattativa dell'acquisto della macchina di Alberto – si troverà coinvolto in un'altra complessa faccenda. Avrà l'ingrato compito di fare da mediatore tra i coniugi Sartori, che avranno il loro confronto definitivo per decidere il futuro della loro relazione. Sarà arrivato quindi il capolinea per il loro matrimonio. Di sicuro, Leonardo ne sarà felice. L'Arena sta finalmente per raggiungere il suo obiettivo di conquistare il cuore della Cirillo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.