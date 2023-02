Un Posto al Sole Anticipazioni 1° marzo 2023: Otello pronto ad aiutare Silvia e Rossella

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Otello torna a Napoli per aiutare le Graziani. Intanto Roberto deve trovare una soluzione per salvare il suo matrimonio.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 1º marzo 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Silvia sarà sempre più in difficoltà. La Graziani ha capito di non potersi fidare di Giancarlo, che si è dimostrato un uomo inaffidabile e avventato. La situazione al Vulcano è poi sempre disastrosa. Per fortuna potrà contare sull’aiuto di Otello, tornato da Indica. Il Testa cercherà di darle i giusti consigli e deciderà persino di occuparsi della questione Rossella-Riccardo. Intanto Niko e Viola attenderanno trepidanti il verdetto del giudice. I due vivranno questi ultimi giorni con una grande ansia. Roberto invece dovrà fare di tutto per evitare che il suo matrimonio naufraghi dopo così poco tempo.

Otello consola Silvia: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 1°marzo 2023

Silvia e Giancarlo sono in crisi e la situazione sta diventando molto fastidiosa. La Graziani ha capito che il suo compagno è una persona inaffidabile e che i suoi suggerimenti potrebbero nascondere un doppio fine. Si troverà quindi ad affrontare i problemi economici de Il Vulcano senza il supporto del suo fidanzato, contando solo sull'affetto di Michele e Rossella, sempre pronti a darle una mano. Ma ad aiutarla ci penserà pure Otello. Il Testa tornerà a Napoli pronto a sostenerla e pronto a poterle dare preziosi consigli. Silvia non si sentirà mai sola, questo è sicuro e di certo neanche Ross, che potrà contare sul suo nonno acquisito, come e quando vorrà. Otello prenderà sul serio questo ruolo e lo vedremo invitare a pranzo Riccardo per parlargli a cuore aperto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto cerca di salvare il suo matrimonio

Una dura realtà minaccia Roberto e Marina. Il ritorno a Napoli, dopo qualche giorno di svago, ha riservato ai neo-sposi un'altra dose di preoccupazione e ansia. Tutta colpa di Lara e della sua apparizione alle nozze dei Ferri. La Martinelli non si è fatta alcuno scrupolo di presentarsi alla cerimonia con in braccio il piccolo Tommaso. Questo ha ovviamente fatto infuriare Roberto e zittito Marina, in collera come non mai con la sua rivale e infastidita dai nuovi problemi che dovrà affrontare. Per il manager si prospettano giorni molto difficili, visto che dovrà fare in modo di impedire che la sua ex rovini il rapporto, già in bilico, con sua moglie e metta a rischio il loro matrimonio, appena celebrato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko e Viola in ansia per il verdetto finale

Il processo a Valsano sta per concludersi. Sono gli ultimi giorni di attesa per Niko, Viola e le loro famiglie. Nessuno sa come possa andare a finire la questione e dopo l'arringa finale della difesa, tutto potrebbe andare storto. Il boss potrebbe addirittura ottenere uno sconto di pena. In questo clima di incertezza, Niko dovrà farsi forza e non perdere le speranze che Susanna possa avere giustizia. Ma sarà davvero così o ci dobbiamo aspettare un colpo di scena?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.