Un Posto al Sole 15 agosto 2023: La Soap non va in onda, ecco perché e cosa ci sarà su Rai3

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole si prende una pausa anche dalla programmazione speciale di Ferragosto. Vediamo insieme perché e cosa ci sarà al suo posto su Rai3.

Un Posto al Sole si prende una pausa e stavolta davvero. La Soap non andrà in onda stasera 15 agosto 2023. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e quando le puntate torneranno regolarmente su Rai3.

Un Posto al Sole: Stop alle puntate inedite per due settimane

Settimana molto particolare per Un Posto al Sole. La Soap ha cambiato la sua programmazione con lo stop estivo delle puntate inedite. Al loro posto sono in onda, da ieri, delle puntate speciali, che ricorderanno gli eventi più significativi della stagione 2022/2023, tra cui il processo a Valsano e la morte di Susanna ma anche l’addio all’amata Teresa. Questo palinsesto ci farà compagnia anche nella prossima settimana, in attesa dei nuovi episodi, che arriveranno invece a partire dal 28 agosto 2023.

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda oggi, 15 agosto 2023

In questa settimana inconsueta ci sarà un ulteriore cambio di programmazione. Oggi, martedì 15 agosto 2023, salta l’appuntamento anche con le puntate speciali, per lasciare spazio a un evento sportivo. Dalle ore 19.50 andrà in onda il match Italia-Romania degli Europei di Pallavolo. Upas si prende quindi una piccolissima pausa, per tornare regolarmente in onda domani, mercoledì 16 agosto 2023.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa andrà in onda mercoledì 16 agosto 2023

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda mercoledì 16 agosto 2023, Raffaele Giordano ci racconterà o meglio ricorderà le fasi del processo a Valsano, dopo la morte di Susanna. Non saranno ricordi semplici da affrontare, visto le difficoltà che Niko e Viola – reduce dalla brutta avventura che ha messo in pericolo la sua vita – hanno dovuto affrontare. Ripercorreremo le fasi clou e finali del processo e diremo ancora una volta addio alla bella Picari, vittima innocente di un gioco di violenza, che purtroppo lascerà delle ferite indelebili nel cuore dei suoi cari.

