Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 luglio 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 31 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 31 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 31 luglio 2024 - la polizia indaga su un misterioso omicidio avvenuto sul "sentiero delle ore", un percorso nel bosco, accanto a un monastero. Vincenzo aiuta Carolina a piantare la sua vite ma l’unica vigna disponibile è quella di Elda. Nappi, sostenuto da Manuela, rivela a Francesco le novità sulla morte di Emma, che lui stesso ha scoperto mentre Giorgio rinuncia a Isabella, innamorata di Enrico... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 luglio 2024 - Marina capirà che Roberto ha in mente qualcosa. La Giordano, osservando attentamente le mosse del marito, comprenderà che Ferri è pronto a mettere in atto un piano per portare a buon fine la trattativa dell’acquisto della radio. Ma che mezzi userà per portare a termine il suo progetto? Le decisioni del Tribunale finiranno per distrarlo o peggio per incattivirlo? Intanto Claudia tornerà a pensare di lasciare Napoli mentre continueranno gli scontri tra Marika e Bice, che si ritroveranno vicine d’ombrellone. Manuel se la prenderà con sua madre per essere tornato troppo presto a casa. Il bambino avrebbe voluto rimanere altri giorni lontano dalla città... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

