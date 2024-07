Un Passo dal Cielo Anticipazioni 31 luglio 2024, Repliche: Francesco sconvolto dalle novità sulla morte di Emma

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo in onda il 31 luglio 2024, in replica su Rai1. Negli episodi della Fiction vedremo che Nappi rivelerà a Francesco le novità che ha scoperto sulla morte di Emma. Per Neri sarà uno shock!

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 il 31 luglio 2024, alle ore 14.05, la polizia indaga su un misterioso omicidio avvenuto sul "sentiero delle ore", un percorso nel bosco, accanto a un monastero. Vincenzo aiuta Carolina a piantare la sua vite ma l’unica vigna disponibile è quella di Elda. Nappi, sostenuto da Manuela, rivela a Francesco le novità sulla morte di Emma, che lui stesso ha scoperto mentre Giorgio rinuncia a Isabella, innamorata di Enrico. Gli episodi trasmessi sono intitolati Il Sentiero delle ore parte prima e parte seconda.

Un Passo dal Cielo: Le repliche della sesta stagione in onda su Rai1

Su Rai1 stanno andando in onda le repliche della sesta stagione di Un Passo dal Cielo, che ci faranno compagnia ancora per poco. La Fiction continuerà a essere trasmessa nei pomeriggi con la settima e ultima stagione. Le avventure di Vincenzo e Manuela Nappi continueranno nell’ottava stagione, attualmente in lavorazione.

La settima stagione della Fiction dovrebbe farci compagnia almeno sino a Ferragosto. A fine agosto 2024 sarà sostituita dalle repliche di Che Dio Ci Aiuti. Il Paradiso delle Signore tornerà invece il 9 settembre 2024 con grandi novità in arrivo e nuovi personaggi, tra cui Odile – la figlia della Contessa – e la nuova stilista Giulia Furlan, che metterà Botteri in difficoltà.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Sentiero delle Ore, prima parte

Un ragazzo, Alex Grossi, viene trovato morto su un percorso tra i boschi, chiamato “il sentiero delle ore”. Accanto al posto è situato un monastero di frati e proprio là la polizia scopre che Alex era un ex tossicodipendente, che aveva cambiato il proprio cognome, per assumere quello della madre. Il giovane aveva voluto prendere le distanze da suo padre, un ex generale dell’esercito, che non fa una piega alla notizia della morte del figlio. Vincenzo convince Carolina a piantare la vite che ha in casa ma l’unica vigna che trova è quella di Elda. Francesco torna al monastero e scopre dei particolari inquietanti sulla morte del giovane Alex.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il Sentiero delle Ore, seconda parte

Francesco scopre che a uccidere Alex è stata la sua terapista. Intanto Isabella si innamora di Enrico ma lui scopre che la sua malattia si è aggravata e decide di lasciarla, per permetterle di partire insieme a Giorgio per gli Stati Uniti. Giorgio però, scoperto quanto sta succedendo, decide di parlare con entrambi e rinuncia a Isabella affinché sia felice. Vincenzo ha scoperto delle novità sulla morte di Emma e, aiutato da Manuela, decide di rivelarle a Neri. Il forestale non la prende per nulla bene ma poi, dopo aver fatto lui stesso delle scoperte inquietanti, si sente pronto a indagare più a fondo nella questione.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.