Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 30 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 30 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 30 luglio 2024 - Manuela rimarrà sconvolta dal ritorno di Antonio che, inizialmente, sembra essere cambiato. Peccato però che la vera natura del ragazzo si mostri molto presto e che Francesco sia costretto a intervenire per evitare il peggio. La Nappi, distratta da quanto accaduto, finirà per combinare un pasticcio a cui Vincenzo dovrà rimediare. Il commissario cercherà di organizzare un appuntamento con Carolina ma il figlio di lei, Paolo, gli metterà sempre i bastoni tra le ruote... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 luglio 2024 - il duro confronto tra Massaro e Bice ha fatto litigare Rosa e Marika. La Picariello e la sua amica saranno ai ferri corti e la loro amicizia rischierà di spezzarsi per sempre. Mariella e Bice riusciranno invece a fare pace anche se Guido si lascerà andare a un nuovo passo falso, che costerà molto caro al suo matrimonio. Clara ed Eduardo si occuperanno degli ultimi preparativi prima della nascita della loro bambina e si sentiranno finalmente al sicuro. Peccato che siano tutt’altro che fuori pericolo. Alberto sarà in agguato e pronto a prendersi la sua vendetta. Filippo rimarrà in attesa di scoprire come evolverà la situazione dell’acquisto della radio da parte di suo padre mentre Marina si renderà conto che suo marito deve avere qualcosa in mente e che le frustrazioni per via dell’affidamento di Tommaso si stanno riversando sulla trattativa con Chiara Petrone... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

