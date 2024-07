Un Passo dal Cielo Anticipazioni 30 luglio 2024, Repliche: Francesco salva Manuela dal suo ex Antonio

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo in onda il 30 luglio 2024, in replica su Rai1. Negli episodi della Fiction vedremo che Manuela sarà sconvolta dal ritorno di Antonio e Francesco riuscirà a salvarla dalla furia del suo ex.

Nelle puntate di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 30 luglio 2024, alle ore 14.05 su Rai1, Manuela rimarrà sconvolta dal ritorno di Antonio che, inizialmente, sembra essere cambiato. Peccato però che la vera natura del ragazzo si mostri molto presto e che Francesco sia costretto a intervenire per evitare il peggio. La Nappi, distratta da quanto accaduto, finirà per combinare un pasticcio a cui Vincenzo dovrà rimediare. Il commissario cercherà di organizzare un appuntamento con Carolina ma il figlio di lei, Paolo, gli metterà sempre i bastoni tra le ruote. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction intitolati Il Confine parte prima e parte seconda.

Un Passo dal Cielo: la sesta stagione in onda, in replica, su Rai1

Le repliche di Un Passo dal Cielo sono giunte alla sesta stagione. La Fiction ci farà compagnia ancora per un po’ ma su Rai1 andranno in onda, per il momento, solo due episodi invece che tre come nelle scorse settimane. Ad agosto 2024 le avventure di Neri e Nappi saranno sostituite dalle repliche di Che Dio Ci Aiuti mentre il 9 settembre 2024 torneremo nella Milano degli anni ’60 con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che annuncia grandi novità e nuovi personaggi in arrivo, come Odile, la figlia della Contessa, che promette di conquistare i fan della Soap.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Confine, parte prima

Achille Montini viene trovato morto dalla figlia Federica, cieca. I Montini sono in lite da ormai un secolo con i Keplet. Federica è fidanzata, in segreto, con Mathias Keplet, esponente della famiglia dei suoi rivali. Il caso diventa quindi molto più complicato. Intanto Vincenzo cerca di uscire con Carolina ma Paolo, il figlio di lei, glielo impedisce. Manuela ha cominciato a lavorare in commissariato e sta piano piano vincendo le remore del fratello. La Nappi riceve la sgradita visita di Antonio, il suo ex fidanzato, che vuole sapere cosa fare con la loro casa a Napoli. Il giovane sembra essere cambiato e più calmo ma si rivela ben presto la sua vera natura si scatena e solo grazie all’intervento di Francesco si evita il peggio.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il Confine, seconda parte

A causa del ritorno di Antonio, Manuela commette un errore. La ragazza fa scarcerare per sbaglio una persona indagata e Vincenzo deve prendere provvedimenti. Francesco deve occuparsi di Dafne – che spera possa esserci qualcosa tra lei e Neri - della piccola Lara ma anche di Manuela e Federica. La prima si rifugia nel suo capanno ogni volta che vuole riflettere mentre la seconda si dirige da lui per sfogarsi quando scopre che Mathias non è chi dice di essere. La giovane Montini ha scoperto che il suo innamorato è la persona che anni prima l’ha resa cieca. Neri cerca di consolarla e di spingerla a dare un’occasione al compagno, che sembra essere pentito e che si rivelerà aver ricevuto il perdono persino da Achille, suo padre.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.