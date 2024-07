Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 29 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 29 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 29 luglio 2024 - Manuela comincerà a lavorare in commissariato ma Vincenzo la relegherà ai compiti da ultima arrivata. La ragazza sarà però determinante nel risolvere il caso di una ricercatrice scomparsa. Nappi scoprirà che Carolina ha un figlio quando il ragazzino si presenterà a San Vito di Cadore mentre Dafne farà pace con suo padre, quando capirà che l’uomo non ha abbandonato lei e sua madre. Christoph avrà quindi finalmente modo di chiarirsi e recuperare il rapporto con sua figlia... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 luglio 2024 - Alberto minaccerà seriamente l’incolumità di Clara ed Eduardo. Palladini non riuscirà ad accontentarsi delle poche ore che la Curcio gli concederà con Federico e, deciso a riprendersi suo figlio ma soprattutto a dare una sonora lezione all’ex compagna e a Sabbiese, escogiterà un modo per seguire le tracce della donna e di organizzare un piano per stanare lei e suo marito. Intanto il duro confronto tra Bice e Massaro avrà delle pesanti ripercussioni su Mariella e Guido ma anche su Rosa e Marika. Le cose si metteranno male. Michele non saprà come comportarsi dopo la scoperta che Ferri vuole acquistare Radio Golfo 99. Saviani si troverà in difficoltà e si chiederà se partire o meno per le vacanze. Filippo lo spingerà a godersi il meritato riposo con Silvia, soprattutto perché è il loro primo viaggio estivo dopo la riconciliazione... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

