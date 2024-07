Un Passo dal Cielo Anticipazioni 29 luglio 2024, Repliche: Manuela comincia a lavorare in commissariato. Vincenzo è furioso!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 29 luglio 2024 alle ore 14.05 su Rai1. Nelle Trame degli episodi intitolati La Domesticazione dell’Uomo parte prima e parte seconda, Manuela comincerà a lavorare in commissariato ma Vincenzo la relegherà ai compiti da ultima arrivata. La ragazza sarà però determinante nel risolvere il caso di una ricercatrice scomparsa. Nappi scoprirà che Carolina ha un figlio quando il ragazzino si presenterà a San Vito di Cadore mentre Dafne farà pace con suo padre, quando capirà che l’uomo non ha abbandonato lei e sua madre. Christoph avrà quindi finalmente modo di chiarirsi e recuperare il rapporto con sua figlia.

Un Passo dal Cielo: la sesta stagione in onda in due puntate su Rai1

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1. La Fiction dalla settimana del 29 luglio 2024, va in onda con soli due episodi. L’appuntamento inizia sempre alle 14.05 ma si conclude alle 16.05 circa, per dare spazio a Estate in Diretta. Le repliche delle avventure di Francesco Neri e Vincenzo Nappi continueranno sino ad agosto. Saranno poi sostituite da quelle di Che Dio ci Aiuti sino al 9 settembre 2024, data in cui tornerà Il Paradiso delle Signore, con la nuova stagione ricca di novità e di nuovi personaggi.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: La Domesticazione dell’Uomo, prima parte

Vincenzo ha scoperto delle novità sulla morte di Emma ma non le ha volute rivelare a Francesco, non ora che il suo amico è ancora così profondamente turbato. Intanto Elda ha scoperto un anello custodito da Nappi e crede che il fidanzato la voglia chiedere in moglie. Peccato che si tratti di un errore e il gioiello non appartenga al commissario. Intanto una ricercatrice viene ritrovata morta mentre Manuela, che ha superato l’esame, comincia a lavorare in commissariato. Il fratello non la vuole nemmeno un po’ favorire e anzi è furioso di vederla là. Le dà quindi le mansioni da ultima arrivata. Quando però la ragazza nota una coppia sospetta visionando le telecamere cittadine, Neri le chiede di andare con lei. I due scoprono che la morte di Amanda, la ricercatrice, è stata sfruttata dal capo della spedizione per salvarsi dall’essere cacciata dall’università. L’uomo non è però l’assassino ma a volere la morte della ragazza è stata la madre del suo fidanzato, che non voleva che il figlio si arrampicasse e rischiasse la sua vita come il marito, amico di Cristoph.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: La Domesticazione dell’Uomo, seconda parte

Carolina fa una richiesta molto importante a Vincenzo. La ragazza gli domanda di aiutarla perché è convinta che qualcuno la segua. Nappi le dà retta e scopre che a seguirla è Paolo, il figlio di Carolina. La donna non vuole incontrarlo ma poi si convince ad accoglierlo e a parlargli. Solo successivamente gli dirà addio. Il ragazzino tornerà a vivere con il padre. Dafne invece scopre che Christoph non l’ha abbandonata ma che è stata sua madre a lasciarlo senza dirgli di essere incinta. Padre e figlia fanno pace.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.