Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 26 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 26 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 26 luglio 2024 - Manuela incontrerà una sua vecchia conoscenza e si troverà in grande difficoltà. La ragazza comincerà a pensare come voltare pagina e si metterà a studiare per diventare un agente semplice della polizia. La sua determinazione la porterà a grandi risultati. Intanto Vincenzo, indagando su un nuovo caso, scoprirà alcune novità sulla morte di Emma ma deciderà di non dire nulla a Francesco, spaventato che Neri possa tornare a soffrire. Il forestale non ha infatti ancora superato il trauma della perdita di sua moglie... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 luglio 2024 - Guido comincerà a sentirsi in colpa per quanto accaduto. Il Del Bue si pentirà per la situazione che si è creata con sua moglie ma forse sarà troppo tardi per rimediare. Le cose nella loro famiglia sono cambiate totalmente e potrebbero non essere recuperabili. Il vigile ci proverà lo stesso? Intanto Alberto riceverà una bella notizia. Palladini potrà trascorrere del tempo insieme a Federico ma dovrà poi separarsi da lui. L’avvocato si sentirà travolgere dagli eventi e dalla paura di soffrire ancora per l'addio a suo figlio. Damiano farà invece una proposta molto importante a Viola. Nozze in arrivo per la Bruni?... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 luglio 2024.