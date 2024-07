Un Passo dal Cielo Anticipazioni 26 luglio 2024, Repliche: Vincenzo scopre delle novità sulla morte di Emma

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo, in onda in replica il 26 luglio 2024, vedremo Vincenzo scoprire alcune novità sulla morte di Emma ma non dire nulla a Francesco. Intanto Manuela comincerà a studiare per entrare in polizia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction di Rai1.

Nelle puntate di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 26 luglio 2024, alle ore 14.05, vedremo che Manuela incontrerà una sua vecchia conoscenza e si troverà in grande difficoltà. La ragazza comincerà a pensare come voltare pagina e si metterà a studiare per diventare un agente semplice della polizia. La sua determinazione la porterà a grandi risultati. Intanto Vincenzo, indagando su un nuovo caso, scoprirà alcune novità sulla morte di Emma ma deciderà di non dire nulla a Francesco, spaventato che Neri possa tornare a soffrire. Il forestale non ha infatti ancora superato il trauma della perdita di sua moglie. Gli episodi in onda saranno Il Leone di Montagna prima e seconda parte e Tanatosi prima parte.

Un Passo dal Cielo: la sesta stagione in replica su Rai1 per tutto luglio 2024

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia con le repliche delle sue passate stagioni. La Fiction, che tornerà con gli episodi inediti probabilmente nell’autunno 2025, è attualmente in onda con la sesta stagione che proseguirà per tutto luglio. Ad agosto tornerà Che Dio ci Aiuti, sempre in replica, mentre il 9 settembre 2024 sarà il momento degli episodi inediti de Il Paradiso delle Signore 9, che riserveranno grandi novità e sorprese, a partire dall’arrivo di Odile, la figlia della Contessa, che diventerà sicuramente uno dei protagonisti principali delle trame della Soap.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: Il Leone di Montagna, prima e seconda parte

Una rifugiata curda, incinta, sparisce senza lasciare traccia. La polizia si trova in grande difficoltà ma dopo varie indagini riesce finalmente a ritrovarla. La donna ha partorito ma la bambina è stata rapita. A rendere il caso ancora più complesso si aggiunge la morte del padre della ragazza. Sullo sfondo di questo evento c’è la storia d’amore contrastata tra due pastori, le cui famiglie non vogliono che i due si frequentino. Le due situazioni sembrano non c’entrare l’una con l’altra ma in realtà sono legate da un caso di rapimento a scopo di riscatto e dal desiderio di vendetta. Intanto Dafne si sveglia ma non ricorda chi le abbia sparato. La donna, per amore della figlia, deve trasferirsi a casa di suo padre, che odia. Manuela è scappata dall’altare e ora cerca di ritrovare la sua serenità. A turbarla è l’arrivo di Clara, una sua amica dell’università, che cova un profondo rancore nei suoi confronti.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Tanatosi, prima parte

Nella prima parte dell’episodio intitolato Tanatosi, un ingegnere viene ritrovata in fin di vita e Vincenzo inizia a indagare. Nappi viene a sconoscenza anche di alcune novità sulla morte di Emma ma spaventato di creare un nuovo dolore, preferisce non dire nulla a Francesco almeno per il momento. Manuela ha deciso di cominciare una nuova vita e di entrare in polizia. Senza che suo fratello lo sappia, la ragazza ha cominciato a studiare per l’esame per diventare agente semplice. Grazie alla sua determinazione, la giovane riesce a superarlo.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.