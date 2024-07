Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 luglio 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 25 luglio 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 25 luglio 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 25 luglio 2024 - Francesco aiuterà Vincenzo a capire chi lo voglia morto. Nappi rischierà infatti la vita a causa dello scoppio di una bomba, piazzata contro di lui. Carmela sentirà la nostalgia della sua mamma e Carolina, che si rivelerà un tipetto piuttosto interessante, aiuterà la bambina a mettersi in contatto con Eva. Manuela lascerà Antonio sull’altare, stanca di essere costantemente vessata mentre Vincenzo comincerà a provare attrazione per la ex wedding planner di sua sorella... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 luglio 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 luglio 2024 - Guido, Mariella e Lollo soffriranno per la situazione che si è creata tra loro. Tutti e tre faranno capire di non essere contenti di come si siano messe le cose nella loro famiglia. Intanto Luca cercherà di dare preziosi consigli ad Alberto, dopo avergli impedito di rimanere vittima di un incidente stradale. Tra Rossella e Nunzio aumenterà la complicità quando i due si troveranno a proteggere una ragazza dal suo fidanzato violento. I ragazzi capiranno di doversi dare un’altra possibilità? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

