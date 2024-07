Un Passo dal Cielo Anticipazioni 25 luglio 2024, Repliche: Manuela scappa dall'altare mentre Francesco protegge Vincenzo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi di Un Passo dal Cielo, in onda – in replica – il 25 luglio 2024 su Rai1 alle ore 14.05. Nelle puntate intitolate La Bambina Magica seconda parte e Sogni e Ossessioni prima e seconda parte, Francesco aiuterà Vincenzo a capire chi lo voglia morto. Nappi rischierà infatti la vita a causa dello scoppio di una bomba, piazzata contro di lui. Carmela sentirà la nostalgia della sua mamma e Carolina, che si rivelerà un tipetto piuttosto interessante, aiuterà la bambina a mettersi in contatto con Eva. Manuela lascerà Antonio sull’altare, stanca di essere costantemente vessata mentre Vincenzo comincerà a provare attrazione per la ex wedding planner di sua sorella.

Un Passo dal Cielo: la sesta stagione in onda, in replica, su Rai1

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia nell’estate 2024. La Fiction è tornata su Rai1 in replica e proseguirà sino ad agosto inoltrato, quando verrà sostituita prima da Che Dio ci Aiuti, sempre in replica e poi dalla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. La Soap arriverà con le puntate inedite, ricche di emozioni e sorprese.

Di Un Passo dal Cielo è attualmente in onda la sesta stagione, quella che vede il trasferimento di Vincenzo e Francesco a San Vito di Cadore e il ritorno di Manuela Nappi, interpretata da Giusy Buscemi.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: La Bambina Magica, seconda parte

Francesco e Vincenzo hanno una nuova vita ma sempre piuttosto burrascosa. A impedire a Francesco di lasciare l’Italia e di partire per la Slovenia con i lupi di Emma, è stata la morte improvvisa di una donna, che lo ha portato a raggiungere Vincenzo a San Vito di Cadore, dove il poliziotto si è traferito. Intanto Manuela ha deciso di sposarsi con Antonio, un vecchio amico di suo fratello. Elda la nuova fidanzata di Nappi ha assunto Carolina come wedding planner ma presto si scopre che la donna non è chi dice di essere. Ad accorgersene è proprio Vincenzo che deve combattere tra la sua voglia di smascherarla e la sua attrazione per lei. Intanto si scopre che la donna che è stata trovata nel bosco ha una figlia e che la ragazzina è figlia di Christoph, un amico di Francesco che vive come un eremita. Manuela decide di non sposare più Antonio, dopo che questi diventa sempre più violento con lei.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Sogni e Ossessioni, prima e seconda parte

La puntata Sogni e Ossessioni è divisa in due episodi. Scopriamo insieme le trame:

Nel primo episodio conosciamo Camilla, un’aspirante poliziotta che riesce a salvare, per un soffio, Vincenzo dall’esplosione di una bomba. Francesco indaga e cerca di capire chi abbia potuto voler fare del male a Nappi. Per arrivare a piazzare un ordigno esplosivo deve essere qualcuno che ha un conto in sospeso da tempo con il commissario. Neri comprende che il criminale potrebbe aver realizzato più bombe e che probabilmente la verità potrà essere scovata all’interno della vecchia miniera, dove le tracce portano.

Nel secondo episodio, Francesco deve riuscire a trovare l’equilibrio tra la sua voglia di partire e quella di rimanere per aiutare Vincenzo. Se non fosse stato per l’amico, Neri avrebbe seguito i lupi di Emma – morta tra la quinta e la sesta stagione, dopo aver sposato il suo innamorato – e realizzare così il desiderio della moglie. Ma il destino sembra volerlo ancora al fianco di Nappi. Intanto il commissario si trova a dover controllare Carolina, che si sta rivelando una truffatrice arguta e astuta, ma anche a gestire la sempre più forte nostalgia di Carmela per la sua mamma, in occasione della festa della mamma e della recita scolastica in cui sarà impegnata. Carolina interviene in favore della piccola e riuscirà a far collegare Eva online, affinché la donna veda la figlia sul palco. Francesco regala a Lara un cucciolo di lupo e capisce che la ragazzina conosceva Emma così come sua mamma.

