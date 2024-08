Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Passo dal Cielo e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Un Passo dal Cielo, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 2 agosto 2024.

Un Passo dal Cielo: La Trama di oggi 2 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Un Passo dal Cielo di oggi - 2 agosto 2024 - Manuela farà ritorno in paese per indagare sulla morte di Roberta, una sua amica. La ragazza conoscerà Nathan un uomo misterioso che vive selvaggio tra i boschi e che ha un conto in sospeso con Luciano Paron, l’allevatore che tiene in pugno la valle e che minaccia la serenità di San Vito. Vincenzo invece si troverà a doversi abituare al cambiamento di sua sorella, diventata una donna molto meno spontanea rispetto al passato, e alla nuova carriera della sua compagna Carolina, avviata ormai al successo mentre lui è stato relegato a fare le faccende di casa... Qui la trama completa di Un Passo dal Cielo.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 agosto 2024

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 agosto 2024 - Mariella non riuscirà a convincere Guido a lottare con lei per salvare il loro matrimonio. Il Del Bue, disilluso che tutto possa tornare come prima e con ancora Claudia nella testa, deciderà di lasciare la sua casa per qualche giorno. Questo momento di lontananza aggiunge ulteriore dolore e potrebbe essere la fine della loro unione… o forse no? Intanto Niko, Jimmy e Giulia dovranno trovare un modo per non rinunciare al loro viaggio in Sicilia. Riusciranno a riunire la famiglia dopo tanto tempo lontani? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

