Un Passo dal Cielo Anticipazioni 2 agosto 2024, Repliche: Manuela torna a San Vito di Cadore ma è molto cambiata!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Un Passo dal Cielo in onda, in replica su Rai1, il 2 agosto 2024, Manuela torna a San Vito di Cadore e lei e Vincenzo indagano sulla morte di Roberta e sul misterioso Luciano Paron, un allevatore che ha la valle in pugno. Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete degli episodi della Fiction.

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda il 2 agosto 2024, alle ore 14.05 su Rai1, Manuela farà ritorno in paese per indagare sulla morte di Roberta, una sua amica. La ragazza conoscerà Nathan un uomo misterioso che vive selvaggio tra i boschi e che ha un conto in sospeso con Luciano Paron, l’allevatore che tiene in pugno la valle e che minaccia la serenità di San Vito. Vincenzo invece si troverà a doversi abituare al cambiamento di sua sorella, diventata una donna molto meno spontanea rispetto al passato, e alla nuova carriera della sua compagna Carolina, avviata ormai al successo mentre lui è stato relegato a fare le faccende di casa. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dei due episodi intitolati L’uomo degli Orsi prima parte e L’Uomo degli Orsi seconda parte.

Un Passo dal Cielo: arrivano su Rai1 le repliche della settima stagione

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia anche in agosto 2024. Il 2 agosto 2024 cominciano le repliche della settima e ultima stagione della Fiction, la cui ottava stagione è in fase di produzione e arriverà – probabilmente – nel 2025. Nella settima stagione non ci sarà più Francesco Neri, partito finalmente in Slovenia come aveva preventivato dopo la morte di Emma. A San Vito di Cadore ritornerà invece Manuela, diventata ispettrice. La ragazza ritroverà suo fratello Vincenzo, trasferitosi in una casa più grande insieme a Carolina e ai loro figli. I problemi non sembrano però del tutto risolti, visto che durante le puntate tornerà Eva.

La Fiction continuerà a essere trasmessa sino alla conclusione della stagione e poi sarà sostituita dalle repliche di Che Dio ci Aiuti. Il 9 settembre 2024 tornerà Il Paradiso delle Signore con la nona e nuova stagione, ricca di novità.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: L’Uomo degli Orsi, prima parte

Alla fine della sesta stagione Manuela se n’è andata così come Francesco, che ha ritrovato finalmente la felicità. La Nappi fa ritorno a San Vito dopo essere diventata ispettrice e lo fa per scoprire la verità sulla morte della sua cara amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero, uno scultore locale. La ragazza viene accolta da suo fratello, felice di vederla e pure di collaborare per le indagini. Nel corso delle ricerche i due fratelli fanno la conoscenza di Nathan, un personaggio molto misterioso che vive nella foresta, in modo molto selvaggio. L’uomo sembra avere un conto in sospeso con Luciano Paron, un allevatore che darà del filo da torcere al paese e pure a Vincenzo e a sua sorella.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: L’Uomo degli Orsi, seconda parte

Luciano Paron si rivela un personaggio molto fastidioso e temuto. L’allevatore tiene in pugno la valle e sembra mettere in pericolo la spensieratezza delle incontaminate montagne. Vincenzo e Manuela non possono permettere che l’uomo faccia quello che vuole e semini il caos. Intanto Vincenzo si trova a dover gestire il ritorno di Manuela, molto cambiata da quando se n’è andata, e la nuova vita di Carolina, la sua compagna, che è diventata una donna in carriera e che ora guadagna molto più di lui. La donna riceve persino un’offerta professionale inaspettata e imperdibile, direttamente da Joe Bastianich. Cosa succederà?

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.