Un Passo dal Cielo Anticipazioni 4 luglio 2024, Repliche: Per Natasha e Pietro arriva il lieto fine!

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1, in replica, il 4 luglio 2024. Ecco le Trame e le Anticipazioni complete dell'episodio finale della terza stagione della Fiction.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Passo dal Cielo, in onda - in replica - il 4 luglio 2024 alle ore 14.05. L'episodio che vedremo è l'ultimo della terza stagione ed è intitolato La Vera Madre e porterà Natasha a riabbracciare il suo piccolo Eugenij e a vivere finalmente felice con lui e Tommaso. Pietro farà la sua scelta definitiva e sarà pronto a partire per il Nepal. Vincenzo scoprirà una verità inquietante su Rico e lui ed Eva avranno finalmente modo di coronare il loro amore. Chiara e Karl si dichiareranno mentre Giorgio troverà il suo equilibrio.

Un Passo dal Cielo: le repliche della terza stagione si concludono il 4 luglio 2024

La terza stagione di Un Passo dal Cielo si conclude il 4 luglio 2024. Su Rai1 arriveranno le repliche della quarta stagione, quella con Daniele Liotti al posto di Terence Hill. Il personaggio di Pietro Thiene saluta la Fiction e arriva un altro capo della forestale, Francesco Neri. Nell'ultima puntata della stagione conclusiva per Thiene, vedremo che molte delle storie che ci hanno appassionato avranno il loro lieto fine. Non solo Pietro volterà pagina ma lo faranno anche Natasha e Tommaso, Chiara e Giorgio e Vincenzo ed Eva. Scopriamo insieme cosa succederà in La Vera Madre.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: La Vera Madre

Caterina e sua figlia sono vive. Pietro è riuscito a salvarle e ora la donna è più che mai determinata a testimoniare. Nappi, grazie alle sue parole, riesce a convincere il PM a sottoporre Eugenij – che Natasha voleva rapire – al test del DNA. Purtroppo però il risultato viene manipolato da un’infermiera corrotta e risulta che il bambino è il vero figlio dei Martinoli. Natasha rimane ancora a casa dei finti genitori di suo figlio e finisce per incontrare l’assassino, che ovviamente la riconosce e la tiene prigioniera. Pietro non riesce a intervenire prontamente e quando la polizia viene informata del finto test del DNA è troppo tardi. I Martinoli, Natasha e il criminale sono spariti.

La signora Martinoli capisce che Natasha verrà uccisa e presa dai sensi di colpa decide di darle la possibilità di chiamare Pietro e di salvarsi. L’assassino inizialmente riesce a scappare ma Thiene lo insegue e lo localizza grazie alla sua grande conoscenza della montagna. Natasha è salva e può finalmente pensare al suo futuro con suo figlio. Intanto Vincenzo non sa come dire a Eva di essersi innamorato di lei. Nappi trova però un particolare che potrebbe essergli utile. Scopre che Rico ha ingannato Eva per anni e l’ha derubata. Quando la modella viene informata, il matrimonio salta e dopo qualche peripezia, il loro amore trionfa come anche quello tra Natasha e Tommaso, tra Chiara e Karl e pure tra Giorgio e Manuela. Pietro decide di accettare la proposta del Nepal anche perché è proprio su quelle montagne che ha chiesto a sua moglie di sposarlo.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.