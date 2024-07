Un Passo dal Cielo Anticipazioni 3 luglio 2024, Repliche: Pietro riceve un nuovo incarico... in Nepal!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1, in replica, il 3 luglio 2024. Ecco le Trame e le Anticipazioni complete dei due episodi della Fiction.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni dei due episodi di Un Passo dal Cielo, in onda il 3 luglio 2024, su Rai1. Nei due episodi intitolati Richiami Lontani e La Leggenda Vivente, Vincenzo fa di tutto per impedire che Eva sposi Rico mentre Natasha si fa assumere come tata della famiglia Martinoli. Giorgio si sente finalmente accettato e pensa di poter rientrare nella forestale. Pietro riceve un nuovo incarico in Nepal ma prende tempo per accettare.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Richiami Lontani

Durante una delle sue cavalcate, Pietro scopre uno strano cerchio nel grano, al cui interno trova un cellulare e una tavoletta di legno con tracce di sangue. Il forestale racconta tutto alla polizia dopo che in centrale è arrivata la segnalazione della scomparsa di una ragazza. Le indagini portano a scoprire che il cellulare ritrovato appartiene a lei e le accuse si concentrano sul fidanzato della giovane, anche lui però sparito nel nulla. Pietro riesce a trovarlo ma purtroppo per lui è troppo tardi. Thiene rintraccia anche la fidanzata, viva e gravemente ferita. Ma chi è stato a far loro del male? La verità è celata nel passato. Vincenzo interpreta male una telefonata di Eva e pensa che la ragazza sia incinta. Si confida immediatamente con Huber ma presto si scopre che ad aspettare un bambino è la moglie di Huber e non Eva. Rico è sollevato da questo chiarimento e sua moglie non prende per nulla bene questa sua reazione. Tra i due le cose cominciano a non andare molto bene.

Natasha continua con il suo piano per rapire suo figlio e ha fatto domanda per diventare la tata della famiglia Martinoli. Tommaso e Pietro sono all’oscuro di tutto e presto la situazione precipita. Chiara riceve da Karl la proposta di seguirlo a Berlino per aprire un nuovo ristorante. La ragazza è lusingata ma non si sente pronta a questa nuova sfida.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: La Leggenda Vivente

Pietro trova il corpo senza vita del famoso ex alpinista Manfred Plank, che negli ultimi anni si è dedicato a scrivere libri e articoli su se stesso e su altri alpinisti. La polizia comincia a indagare e si scopre che Ivan Selimov potrebbe avere a che fare con la morte di Plank. Giorgio, Roccia e Tommaso sono decisi a scoprire la verità ma i due forestali non riescono a fidarsi totalmente dell’intuito del nipote di Pietro. I due sono però costretti a ricredersi e a scusarsi con lui. Giorgio finalmente si sente accettato e potrebbe decidere di tornare a far parte della forestale. Giorgio e Manuela sono molto vicini mentre Chiara ha deciso di partire a Berlino con Karl. I due finiscono per lasciarsi andare alla passione. La Scotton rivela allo chef di essere ancora vergine e lui la rassicura dicendole di pensare che lei sia una ragazza davvero speciale.

Vincenzo nasconde i documenti che servono a Eva e Rico per ufficializzare il loro matrimonio anche in Italia. I due, non trovando le carte, finiscono per litigare e Nappi, che inizialmente finge di non saperne nulla, comincia a sentirsi in colpa. Quando sta per restituire il maltolto, Rico lo sconvolge con la decisione di risposare Eva. Pietro riceve la proposta di un incarico in Nepal ma Thiene chiede un po’ di tempo per pensare a cosa fare. Natasha è ancora in pericolo visto che lavora per la famiglia Martinoli come tata. Quando i genitori adottivi di Eugenij le chiedono di badare al bambino mentre loro sono in viaggio, la giovane pensa di mettere in atto il suo rapimento. Purtroppo però, mentre sta per allontanarsi per sempre, scopre che il bambino è malato ed è costretta a portarlo in ospedale e a chiamare aiuto. Pietro decide di parlare nuovamente con l’ostetrica Caterina affinché lei, con la sua testimonianza, aiuti Natasha. La donna ha però ancora molto paura e rifiuta nuovamente sino a quando, dopo che sua figlia scompare all’improvviso e viene miracolosamente ritrovata, capisce di non poter più tacere. Chiama Thiene e gli chiede di poter andare da lui quella notte, insieme alla sua bambina. Mentre è sulla strada per San Candido, la sua auto subisce un tamponamento, si ribalta e finisce in fiamme!

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.