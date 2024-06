Un Passo dal Cielo Anticipazioni 28 giugno 2024, Repliche: Pietro è morto?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda su Rai1 il 28 giugno 2024, a San Candido si fa largo l'idea che il cadavere carbonizzato trovato vicino al bunker sia quello di Pietro. Thiene sarà davvero morto? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction.

Nella puntata di Un Passo dal Cielo in onda, in replica, il 28 giugno 2024, alle ore 14.05 su Rai1, Pietro è scomparso e si teme che il cadavere carbonizzato trovato davanti al bunker sia il suo. Intanto Giorgio, stanco di essere sottovalutato, lascia il suo lavoro ma sarà lui a ritrovare lo zio, esausto e riuscito per miracolo a sfuggire ai criminali. Intanto a San Candido arriva Manuela, la sorella di Vincenzo. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Fiction.

Un Passo dal Cielo: continua la terza stagione in replica della Fiction di Rai1

Un Passo dal Cielo continua a farci compagnia con le repliche della prima stagione della Fiction. Nell’estate 2024 non ci saranno Soap ma i pomeriggi di Rai1 saranno impegnati prima con le vicende di Pietro Thiene e Vincenzo Nappi, poi con quelle di Suor Angela e Suor Azzurra con Che Dio ci Aiuti. Il Paradiso delle Signore tornerà in settembre 2024 con le puntate inedite della settima stagione daily, piene di sorprese e novità, tra cui un nuovo direttore del grande magazzino, dopo l’addio di Vittorio Conti.

Un Passo dal Cielo Anticipazioni: La scomparsa di Pietro

Pietro ha deciso di indagare da solo ma si è messo nei guai. Di lui si perdono le tracce dopo la sua aggressione alla capanna. Tommaso, Roccia e Giorgio devono continuare a lavorare da soli mentre la polizia cerca Thiene in lungo e in largo. Tommaso e Roccia si occupano di trovare un bambino autistico scomparso nel bosco mentre Giorgio aiuta uno scalatore in difficoltà. Quando ritrova i suoi colleghi, loro non credono che lui sia davvero riuscito a salvare un uomo in difficoltà e minimizzano il suo operato. Il ragazzo, stanco di essere sempre sottovalutato, alla fine decide di lasciare la sua carta d’identità e la sua pistola d’ordinanza sul tavolo. Natasha decide di andare a cercare Pietro da sola e trova dei vestiti insanguinati vicino alla capanna. Intanto circola la notizia che un cadavere carbonizzato è stato trovato vicino a un bunker. A San Candido arriva la sorella di Vincenzo, Manuela. L’ispettore è molto sorpreso soprattutto perché la giovane non è più la ragazzina innocente che lui ricordava.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo: Il toro

A San Candido serpeggia il dubbio che il corpo carbonizzato trovato vicino al bunker sia di Pietro. A rendere questa tesi sempre più inquietante sono le tracce di sangue e un proiettile trovati nella capanna e purtroppo pure il coltello di Pietro, rintracciato vicino al luogo dove è stato trovato il corpo. Vincenzo ordina l’esame del DNA per avere risposte. Giorgio non è ancora tornato a lavoro ma non crede che Pietro sia morto. Decide quindi di andare a cercarlo da solo, soprattutto perché la polizia è impegnata a risolvere il caso di un allevatore accoltellato e della scomparsa del suo toro riproduttore. Vincenzo è felice dei risultati del test del DNA. Il corpo non è quello di Pietro. La polizia si attiva per ritrovare il forestale e Giorgio, grazie al lupo, riesce a individuare lo zio, esausto in una fessura della roccia, in cui Thiene si è nascosto per sfuggire ai criminali. Nappi riesce a risolvere il caso del cadavere carbonizzato ma anche della scomparsa di Pietro mentre Eva torna a San Candido ma evita l’ispettore. Vincenzo è pronto a confessarle i suoi sentimenti ma Rico interrompe il loro appuntamento.

Un Passo dal Cielo va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.